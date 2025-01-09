Как кризис в airBaltic отразится на авиасообщении с Эстонией? К чему может привести пересмотр карты полетов латвийским перевозчиком, услугами которого пользуется каждый четвертый пассажир Таллиннского аэропорта? Каковы планы лоукостеров?
Студия Postimees: во что выльются для пассажиров изменения на авиарынке? Отвечает Таллиннский аэропорт
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Следите за эфиром в 13:00!
- Во что выльется для пассажиров перекройка сетки полетов латвийским авиаперевозчиком airBaltic?
- Изменится ли доля airBaltic на авиарынке Эстонии?
- Не сведется ли сообщение к полетам через Ригу?
- В Европу и Азию – только через большие хабы?
- Куда можно будет улететь из Таллинна напрямую?
- Продолжаются ли переговоры с FlyDubai?
- Каковы планы лоукостеров в Таллинне?
- WizzAir сворачивает свою деятельность?
- Упростится ли досмотр ручной клади?
- К чему приведет повышение сборов аэропорта?
- Как это отразится на качестве услуг и цене билетов?