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Студия Postimees: во что выльются для пассажиров изменения на авиарынке? Отвечает Таллиннский аэропорт

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Как кризис в airBaltic отразится на авиасообщении с Эстонией? К чему может привести пересмотр карты полетов латвийским перевозчиком, услугами которого пользуется каждый четвертый пассажир Таллиннского аэропорта? Каковы планы лоукостеров?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Следите за эфиром в 13:00!

  • Во что выльется для пассажиров перекройка сетки полетов латвийским авиаперевозчиком airBaltic?
  • Изменится ли доля airBaltic на авиарынке Эстонии?
  • Не сведется ли сообщение к полетам через Ригу?
  • В Европу и Азию – только через большие хабы?
  • Куда можно будет улететь из Таллинна напрямую?
  • Продолжаются ли переговоры с FlyDubai? 
  • Каковы планы лоукостеров в Таллинне?
  • WizzAir сворачивает свою деятельность?
  • Упростится ли досмотр ручной клади?
  • К чему приведет повышение сборов аэропорта?
  • Как это отразится на качестве услуг и цене билетов?
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