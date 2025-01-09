Таллиннский аэропорт: вслед за аirBaltic перекраивает сеть полетов и Lufthansa, авиация Европы – на грани кризиса

15 января – это последний срок, к которому авиакомпании запрашивают слоты (интервалы для взлета и посадки самолета – прим.ред.). К этому времени окончательно прояснится картина относительно всех полетов. Конечно, изменения и в дальнейшем возможны, но не столь значительные.

– Может ли в обозримом будущем всё свестись к полетам через Ригу? Это ведь в интересах латышей…

– Надо заметить, что рижский хаб в настоящее время переживает не лучшие времена. Пассажиров из России, Белоруссии и Украины больше нет. Пассажиропоток значительно уменьшился, и компенсировать потери приходится за счет полетов из Таллинна, Вильнюса, Тампере и Канарских островов.

Полагаю, что все запланированные на данный момент прямые маршруты из Таллинна важны для авиакомпании. Никуда не денется и сообщение с Ригой.

– Путешествия в Европу и Азию придется в основном планировать через большие хабы?

– На крошечном авиарынке Эстонии работает 15 перевозчиков. Это довольно много с учетом особенностей рынка. Более половины наших пассажиров уже сейчас летает через стыковочные аэропорты.

На столь малом рынке открыть 100 прямых линий в разные точки мира практически невозможно. Просто не хватит пассажиров, чтобы заполнить самолеты.

– Продолжаются ли переговоры с компанией FlyDubai, которая в последний момент передумала открывать прямые рейсы из Таллинна в Дубай? Вы надеялись, что через год ситуация изменится к лучшему…