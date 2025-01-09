Во что выльются для пассажиров изменения на авиарынке? Чем обернется кризис в airBaltiс, услугами которого пользуется каждый четвертый пассажир Таллиннского аэропорта? Каковы планы лоукостеров?
Таллиннский аэропорт: вслед за аirBaltic перекраивает сеть полетов и Lufthansa, авиация Европы – на грани кризиса
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Выдержки из беседы:
– Как кризис в аirBaltic отразится на авиасообщении с Эстонией?
– Кризис – не только в аirBaltic. Вся авиация Европы – в небольшом кризисе. У большинства авиакомпаний не хватает либо двигателей, либо самолетов. Проблемы испытывают оба производителя – и Airbus, и Boeing.
На данный момент планы на лето меняют и аirBaltic, и Lufthansa, и многие другие.
– Это означает, что нужно ждать новостей об отмене рейсов и от авиаперевозчика Lufthansa?
– Владельцам билетов на рейсы Lufthansa следует перепроверить свои имейлы. Возможны изменения в графике полетов. Коррективы могут быть и минимальные, например – на один час.
Изменения могут коснуться как времени вылета, так и частоты полетов. Причина та же – не хватает двигателей и самолетов.
Однако сеть полетов Lufthansa настолько велика, что рисков не улететь вообще или опоздать на следующий рейс практически нет.
– К чему может привести перекройка карты полетов латвийским перевозчиком?
– Из графика полетов аirBaltic видно, что авиаперевозчик по-прежнему летает из Таллинна каждый день. Сейчас здесь базируется четыре их самолета. Столько же самолетов останется и на летний период.
Очевидно, что таллиннский авиарынок для латвийской компании – очень важен. Именно по этой причине назревшие в аirBaltic изменения коснулись Эстонии меньше всего (отменены летние прямые рейсы в Дубровник и Гамбург – прим.ред.). Для сравнения: из Риги было отменено 10 маршрутов, из Вильнюса – шесть.
15 января – это последний срок, к которому авиакомпании запрашивают слоты (интервалы для взлета и посадки самолета – прим.ред.). К этому времени окончательно прояснится картина относительно всех полетов. Конечно, изменения и в дальнейшем возможны, но не столь значительные.
– Может ли в обозримом будущем всё свестись к полетам через Ригу? Это ведь в интересах латышей…
– Надо заметить, что рижский хаб в настоящее время переживает не лучшие времена. Пассажиров из России, Белоруссии и Украины больше нет. Пассажиропоток значительно уменьшился, и компенсировать потери приходится за счет полетов из Таллинна, Вильнюса, Тампере и Канарских островов.
Полагаю, что все запланированные на данный момент прямые маршруты из Таллинна важны для авиакомпании. Никуда не денется и сообщение с Ригой.
– Путешествия в Европу и Азию придется в основном планировать через большие хабы?
– На крошечном авиарынке Эстонии работает 15 перевозчиков. Это довольно много с учетом особенностей рынка. Более половины наших пассажиров уже сейчас летает через стыковочные аэропорты.
На столь малом рынке открыть 100 прямых линий в разные точки мира практически невозможно. Просто не хватит пассажиров, чтобы заполнить самолеты.
– Продолжаются ли переговоры с компанией FlyDubai, которая в последний момент передумала открывать прямые рейсы из Таллинна в Дубай? Вы надеялись, что через год ситуация изменится к лучшему…
– Последняя встреча состоялась три месяца назад. Заинтересованность компании в открытии прямого сообщения осталась, но всё зависит от того, получат ли они необходимое количество самолетов с завода Boeing. До сих пор точно ничего не известно. Решение в отношении Таллинна будет принято не позднее весны.
– Каковы планы лоукостеров?
– У лоукостеров – те же самые проблемы, что и у остальных авиакомпаний. WizzAir столкнулся с нехваткой двигателей, сейчас у них не работает 40 самолетов. Из Таллинна теперь эта компания летает только в Лондон (ранее были отменены полеты в Кутаиси и Милан – прим.ред.).
Зато авиакомпания Ryanair совершает теперь полеты в оба аэропорта Милана – в Мальпенсу и Бергамо. Этот лоукостер занял нишу WizzAir. Всего Ryanair будет обслуживать 12 линий из Таллинна.
– Вернутся ли на лето в Таллинн Transavia France с прямыми полетами в Париж и Eurowing – в Прагу?
– Мы очень надеемся, что новички, пришедшие на наш рынок в минувшем году, были успешны. Они проанализируют доходность этих линий и тогда примут свои дальнейшие решения.
Прямых полетов в Афины больше не будет. В компании Aegean тоже не хватает самолетов. И маршрут в Таллинн был сочтен слишком длинным.
– Почему проблема нехватки двигателей и самолетов столь остро стоит на повестке дня уже не первый год?
– Новые двигатели Airbus – экономичные и легкие, но требуют более частого обслуживания. Современные двигатели нужно обслуживать в пять раз чаще, чем старые. Дефицит образовался из-за того, что просто нет запасных двигателей и не хватает мощностей для их обслуживания. Экономика – одна их причин сокращения срока жизни новых двигателей.
У FlyDubai – другая проблема: вопрос заключается в качестве производства новых самолетов Boeing.
Думаю, что на решение проблемы дефицита двигателей и самолетов уйдет еще два-три года.
– Изменятся ли цены на билеты в этом году?
– Предпосылок для роста цен много. Речь идет об инфляции и повышении разных сборов в Европе – экологических, топливных, навигационных (с апреля в Таллинне также увеличатся на 19% аэропортовые сборы – прим.ред.).
На фоне дефицита самолетов спрос не уменьшится, и это еще одна из предпосылок для роста цен. При этом сложно предсказать, насколько именно подорожают билеты. Многое будет зависеть от экономической ситуации в Европе и готовности европейцев путешествовать.
Подробнее в повторе!
- Во что выльется для пассажиров перекройка сетки полетов латвийским авиаперевозчиком airBaltic?
- Изменится ли доля airBaltic на авиарынке Эстонии?
- Не сведется ли сообщение к полетам через Ригу?
- В Европу и Азию – только через большие хабы?
- Куда можно будет улететь из Таллинна напрямую?
- Продолжаются ли переговоры с FlyDubai?
- Каковы планы лоукостеров в Таллинне?
- WizzAir сворачивает свою деятельность?
- Упростится ли досмотр ручной клади?
- К чему приведет повышение сборов аэропорта?
- Как это отразится на качестве услуг и цене билетов?