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Таллиннский аэропорт: вслед за аirBaltic перекраивает сеть полетов и Lufthansa, авиация Европы – на грани кризиса

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Во что выльются для пассажиров изменения на авиарынке? Чем обернется кризис в airBaltiс, услугами которого пользуется каждый четвертый пассажир Таллиннского аэропорта? Каковы планы лоукостеров?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ

Выдержки из беседы:

– Как кризис в аirBaltic отразится на авиасообщении с Эстонией?

– Кризис – не только в аirBaltic. Вся авиация Европы – в небольшом кризисе. У большинства авиакомпаний не хватает либо двигателей, либо самолетов. Проблемы испытывают оба производителя – и Airbus, и Boeing.

На данный момент планы на лето меняют и аirBaltic, и Lufthansa, и многие другие.

– Это означает, что нужно ждать новостей об отмене рейсов и от авиаперевозчика Lufthansa?

– Владельцам билетов на рейсы Lufthansa следует перепроверить свои имейлы. Возможны изменения в графике полетов. Коррективы могут быть и минимальные, например – на один час.

Изменения могут коснуться как времени вылета, так и частоты полетов. Причина та же – не хватает двигателей и самолетов.

Однако сеть полетов Lufthansa настолько велика, что рисков не улететь вообще или опоздать на следующий рейс практически нет.

– К чему может привести перекройка карты полетов латвийским перевозчиком?

– Из графика полетов аirBaltic видно, что авиаперевозчик по-прежнему летает из Таллинна каждый день. Сейчас здесь базируется четыре их самолета. Столько же самолетов останется и на летний период.

Очевидно, что таллиннский авиарынок для латвийской компании – очень важен. Именно по этой причине назревшие в аirBaltic изменения коснулись Эстонии меньше всего (отменены летние прямые рейсы в Дубровник и Гамбургприм.ред.). Для сравнения: из Риги было отменено 10 маршрутов, из Вильнюса – шесть.

15 января – это последний срок, к которому авиакомпании запрашивают слоты (интервалы для взлета и посадки самолетаприм.ред.). К этому времени окончательно прояснится картина относительно всех полетов. Конечно, изменения и в дальнейшем возможны, но не столь значительные.

– Может ли в обозримом будущем всё свестись к полетам через Ригу? Это ведь в интересах латышей…

– Надо заметить, что рижский хаб в настоящее время переживает не лучшие времена. Пассажиров из России, Белоруссии и Украины больше нет. Пассажиропоток значительно уменьшился, и компенсировать потери приходится за счет полетов из Таллинна, Вильнюса, Тампере и Канарских островов.

Полагаю, что все запланированные на данный момент прямые маршруты из Таллинна важны для авиакомпании. Никуда не денется и сообщение с Ригой.

– Путешествия в Европу и Азию придется в основном планировать через большие хабы?

– На крошечном авиарынке Эстонии работает 15 перевозчиков. Это довольно много с учетом особенностей рынка. Более половины наших пассажиров уже сейчас летает через стыковочные аэропорты.

На столь малом рынке открыть 100 прямых линий в разные точки мира практически невозможно. Просто не хватит пассажиров, чтобы заполнить самолеты.

– Продолжаются ли переговоры с компанией FlyDubai, которая в последний момент передумала открывать прямые рейсы из Таллинна в Дубай? Вы надеялись, что через год ситуация изменится к лучшему…

– Последняя встреча состоялась три месяца назад. Заинтересованность компании в открытии прямого сообщения осталась, но всё зависит от того, получат ли они необходимое количество самолетов с завода Boeing. До сих пор точно ничего не известно. Решение в отношении Таллинна будет принято не позднее весны.

– Каковы планы лоукостеров?

– У лоукостеров – те же самые проблемы, что и у остальных авиакомпаний. WizzAir столкнулся с нехваткой двигателей, сейчас у них не работает 40 самолетов. Из Таллинна теперь эта компания летает только в Лондон (ранее были отменены полеты в Кутаиси и Миланприм.ред.).

Зато авиакомпания Ryanair совершает теперь полеты в оба аэропорта Милана – в Мальпенсу и Бергамо. Этот лоукостер занял нишу WizzAir. Всего Ryanair будет обслуживать 12 линий из Таллинна.

– Вернутся ли на лето в Таллинн Transavia France с прямыми полетами в Париж и Eurowing – в Прагу?

– Мы очень надеемся, что новички, пришедшие на наш рынок в минувшем году, были успешны. Они проанализируют доходность этих линий и тогда примут свои дальнейшие решения.

Прямых полетов в Афины больше не будет. В компании Aegean тоже не хватает самолетов. И маршрут в Таллинн был сочтен слишком длинным.

– Почему проблема нехватки двигателей и самолетов столь остро стоит на повестке дня уже не первый год?

– Новые двигатели Airbus – экономичные и легкие, но требуют более частого обслуживания. Современные двигатели нужно обслуживать в пять раз чаще, чем старые. Дефицит образовался из-за того, что просто нет запасных двигателей и не хватает мощностей для их обслуживания. Экономика – одна их причин сокращения срока жизни новых двигателей.

У FlyDubai – другая проблема: вопрос заключается в качестве производства новых самолетов Boeing.

Думаю, что на решение проблемы дефицита двигателей и самолетов уйдет еще два-три года.

– Изменятся ли цены на билеты в этом году?

– Предпосылок для роста цен много. Речь идет об инфляции и повышении разных сборов в Европе – экологических, топливных, навигационных (с апреля в Таллинне также увеличатся на 19% аэропортовые сборыприм.ред.).

На фоне дефицита самолетов спрос не уменьшится, и это еще одна из предпосылок для роста цен. При этом сложно предсказать, насколько именно подорожают билеты. Многое будет зависеть от экономической ситуации в Европе и готовности европейцев путешествовать.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: во что выльются для пассажиров изменения на авиарынке?
Студия Postimees: во что выльются для пассажиров изменения на авиарынке? Фото: Konstantin Sednev
  • Во что выльется для пассажиров перекройка сетки полетов латвийским авиаперевозчиком airBaltic?
  • Изменится ли доля airBaltic на авиарынке Эстонии?
  • Не сведется ли сообщение к полетам через Ригу?
  • В Европу и Азию – только через большие хабы?
  • Куда можно будет улететь из Таллинна напрямую?
  • Продолжаются ли переговоры с FlyDubai? 
  • Каковы планы лоукостеров в Таллинне?
  • WizzAir сворачивает свою деятельность?
  • Упростится ли досмотр ручной клади?
  • К чему приведет повышение сборов аэропорта?
  • Как это отразится на качестве услуг и цене билетов?
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