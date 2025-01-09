Эстонский экипаж на ралли Дакар по-прежнему остается в большой игре

Урво Мяннамаа и Ристо Лепик (Toyota GR DKR Hilux EVO) сумели сохранить шины своей машины в целости и отдали запасные шины своим товарищам по команде. Сегодняшнюю ночь участники провели в лагере АльУла, где им пришлось обходиться без сопровождения технической команды.

Теперь команде Overdrive Racing предстоит объединить ресурсы, чтобы обеспечить всех шинами к сегодняшнему дню. Надежда возлагается на командный грузовик, который движется позади, участвует в гонке, но также выполняет роль транспортировщика снаряжения.

На сложном этапе эстонцы придерживались разумного темпа и финишировали на 17-м месте. Их отставание от выигравших этап товарищей по команде Язида Аль-Раджи и Тимо Готтшалька составило 31 минуту и 53 секунды. По предварительным результатам лидерами «Дакара» остаются Хенк Латеган и Бретт Каммингс, которым Мяннама и Лепик, поднявшиеся на 10-е место, проигрывают час и 17 минут.

В четверг ралли продолжится второй частью марафонского этапа, на котором предстоит преодолеть еще 428 километров. Участников снова ждут испытания на трассе, пролегающей по очень пересеченной местности, которые приведут их к долгожданной пятничной передышке.