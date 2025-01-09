В 2027 году изменится возрастной предел при определении статуса ребенка-инвалида

Изменение в Законе о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями и связанных с ним других законах означает, что в дальнейшем степень тяжести недуга будет определяться не до 16 лет, как сейчас, а до 18, а по достижении 18 лет будет проводиться оценка трудоспособности, говорится в повестке заседания кабинета министров.