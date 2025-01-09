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В 2027 году изменится возрастной предел при определении статуса ребенка-инвалида

Редактор: rus.postimees.ee
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Инвалидная коляска. Иллюстративное фото.
Инвалидная коляска. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Как следует следует из повестки заседания правительства Эстонии на 9 января, Министерство социальных дел разработало законопроект, призванный повысить с 16 до 18 лет возрастной предел при определении статуса ребенка с ограниченными возможностями, пишет Rus.ERR.

Изменение в Законе о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями и связанных с ним других законах означает, что в дальнейшем степень тяжести недуга будет определяться не до 16 лет, как сейчас, а до 18, а по достижении 18 лет будет проводиться оценка трудоспособности, говорится в повестке заседания кабинета министров.

Это обеспечит равное отношение к детям, что также станет более понятным для родителей, поскольку в Законе о защите детей, Законе о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями и Законе о пособии на трудоспособность ребенком будет считаться лицо, не достигшее 18 лет.

Поправка также соответствует изменению Закона об образовании, согласно которому обязанность учиться распространяется на лиц до 18 лет.

Согласно плану министерства, изменение вступит в силу 1 февраля 2027 года.

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