Возрастной предел для детей с инвалидностью повысится до 18 лет

«Повышение возрастного предела для детей с инвалидностью гарантирует равное отношение и большую ясность для родителей детей с особыми потребностями. Это означает, что дети с инвалидностью смогут получать необходимую поддержку дольше - вплоть до совершеннолетия. Такое изменение поможет создать более справедливую и последовательную систему, обеспечивая семьи уверенностью и поддержкой именно тогда, когда молодежь нуждается в ней больше всего», - заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Изменение также обеспечит справедливое отношение к детям с редкими заболеваниями, которые ранее не имели официально установленной степени инвалидности, но теперь смогут получать поддержку для ребенка с редким заболеванием до достижения 18 лет.

Ранее у родителей детей с особыми потребностями вызывало недоумение, почему в 16 лет их ребенок должен проходить оценку трудоспособности и степени инвалидности, как взрослые, несмотря на то что в этом возрасте дети обычно еще учатся и не связаны с рынком труда. В будущем родителям больше не придется разбираться в различиях между системами оказания помощи.

Вместе с повышением возрастного предела для детей с инвалидностью будут изменены также Законы о музеях, общественном транспорте, медицинском страховании и социальной помощи, в которых льготы и услуги в настоящее время связаны с возрастом 16 лет.

Поправка также соответствует изменению Закона об образовании, согласно которому обязанность учиться распространяется на лиц до 18 лет.

Согласно плану министерства, изменение вступит в силу 1 февраля 2027 года.