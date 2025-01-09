Эстонские биатлонистки сегодня будут бороться с сильнейшими спортсменками мира

Первой из эстонок на трассу выйдет Туули Томингас (стартовый номер 2). Завершившая прошлый сезон на 23-м месте в общем зачете, Томингас в этом году на этапах Кубка мира пока еще не набирала очков. Ее лучший результат на индивидуальной дистанции - 44-е место, завоеванное в спринте на открытии сезона в Контиолахти.

В соревнованиях примет участие и другая спортсменка из команды TT - Сусан Кюльм (стартовый номер 57). Регина Эрмитс пропустила последний этап 2024 года в Анси – Ле Гран-Борнане, выступив на уровне ниже, в серии Кубка IBU. В четверг она выйдет на трассу под 66-м номером. Четвертой эстонкой на старте будет Йоханна Талихярм (стартовый номер 69).

На старт снова выйдет олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг (стартовый номер 43), преодолевшая проблемы со здоровьем, а также норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд (23) и Юни Арнеклейв (72). Главной фавориткой гонки считается лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройсс (64), которая выступит перед домашней публикой. Также стоит обратить внимание на шведку Эльвиру Эберг (40) и француженку Лу Жанмонно (44).

К сожалению, этап Кубка мира в Оберхофе пропустит чешская чемпионка мира Маркета Давидова. Победительница общего зачета Кубка мира прошлого года, итальянка Лиза Виттоцци, пропускает весь сезон из-за травмы спины.

Этап Кубка мира в Оберхофе 9 января 15.20 женский спринт 7,5 км 10 января 15.20 мужской спринт 10 км 11 января 13.30 женская гонка преследования 10 км 11 января 15.45 мужская гонка преследования 12,5 км 12 января 13.20 смешанная парная эстафета 12 января 15.30 смешанная эстафета