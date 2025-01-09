Лесные пожары в Лос-Анджелесе: пять человек погибли, в Малибу горят дома знаменитостей

«Ранее сегодня мы сообщали о двух погибших. К сожалению, число погибших выросло до пяти», - сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По его словам, пожары пока не локализованы, и число жертв может увеличиться. Ситуацию усугубляет сильный ветер и сухая погода.

Власти говорят, что в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, а в зоне эвакуации проживают 150 тысяч человек.

Площадь самого сильного пожара в районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу превышает 60 квадратных километров.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, там огонь уничтожил не менее тысячи строений.

В Малибу на западе округа Лос-Анджелес находится множество домов знаменитостей.

В среду издание TMZ сообщило, что на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон.

Позднее сама Хилтон подтвердила это.

«Сердце разбито, не передать словами.💔 Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире - это то, что никто никогда не должен испытывать.😢 Этот дом был местом, с которым связано так много драгоценных воспоминаний», - написала она в инстаграме.

Американские СМИ также пишут о других известных жителях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров.

Пожары. Фото: AFP