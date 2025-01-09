17 эстонских арбитров получили лицензии ФИФА

Лицензию главного судьи получили Йоонас Яановиц, Кристо Тохвер и впервые получивший право обслуживать международные матчи Карл Коппель. Кроме того, Яановиц и Тохвер получили лицензии видеарбитра.

В турнирах под эгидой ФИФА и УЕФA в этом году в роли ассистентов судьи смогут работать Сильвер Кыйв, Стен Клаасен, Арон Хярсинг, Вейко Мытсник, Сандер Сага, а также новичок Рийво Стольтс.

Среди женщин международную лицензию главного арбитра получила Реэлика Тури, которая впервые также была удостоена лицензии видеосудьи. Лицензии ассистента судьи были выданы Каролин Каивоя, Сандре Нигулис и Лийсе Лийсмент.

Лицензии судей по футзалу были выданы Григорию Ошомкову и Ягнару Якобсону. Среди судей по пляжному футболу лицензии получили Аго Кяртманн и Андрей Карху.

Лицензия FIFA выдается на один календарный год и позволяет, в соответствии со своей спецификацией, обслуживать международные матчи на различных турнирах под эгидой FIFA и UEFA.

Этой весной снова стартуют базовые курсы для футбольных судей, на которых все желающие в возрасте от 15 лет смогут получить начальные знания о работе судьи на футбольных матчах. Зарегистрироваться на обучение можно ЗДЕСЬ.