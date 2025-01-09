Отключения электричества останутся в прошлом? В Elektrilevi планируют реализовать грандиозный проект

Сетевой оператор Elektrilevi рассчитывает за следующие 10 лет увеличить долю погодоустойчивых линий электропередачи с нынешних 75% до 85-90%, что обойдется примерно в 1,6 млрд евро, пишет Rus.ERR.
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По словам председателя правления сетевого оператора Михкеля Хярма, 75% этой сети устойчиво к погодным воздействиям, и ежегодно удается укрепить 1000-2000 километров ЛЭП.
Согласно планам оператора, через десять лет общий показатель по стране должен увеличиться как минимум до 85%.
«Это предполагает инвестиции в размере 1,6 млрд евро за 10 лет, то есть в среднем 160 млн в год. Тогда к 2035 году электросеть будет погодоустойчивой на 90%», - сказал Хярм.