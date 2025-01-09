Отключения электричества останутся в прошлом? В Elektrilevi планируют реализовать грандиозный проект

Согласно планам оператора, через десять лет общий показатель по стране должен увеличиться как минимум до 85%.

«Это предполагает инвестиции в размере 1,6 млрд евро за 10 лет, то есть в среднем 160 млн в год. Тогда к 2035 году электросеть будет погодоустойчивой на 90%», - сказал Хярм.