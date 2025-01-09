КОЛОНКА POSTIMEES Мы не хотим сидеть в темноте

На сегодняшний день у нас остаются три варианта: сланцевые электростанции, газовые электростанции и атомная энергия. При этом переход на атомную энергетику - долгий и сложный процесс.

Годы нерешительности привели к тому, что бывшие руководители Eesti Energia теперь рекомендуют приобретать электрогенераторы на всякий случай. Момент истины уже близко: 8-9 февраля энергосеть Эстонии будет десинхронизирована с российской энергосетью, и тогда станет понятно, к чему это приведет.

Десинхронизация, безусловно, неизбежна, поскольку мы не хотим оставаться под влиянием непредсказуемой России и зависеть от ее благосклонности. Однако отказ от сланцевых электростанций в таком ускоренном темпе не был необходимостью. Объективно говоря, еще двадцать лет назад говорили о необходимости поиска альтернатив сланцевой энергетике. Двадцать лет - это значительный срок, пятая часть века.

Так где же эти альтернативы? Почему за два десятилетия были построены в основном только солнечные и ветровые электростанции, которые бесполезны в темную и безветренную январскую ночь, когда в мороз происходит пиковое потребление электроэнергии?

К сожалению, маловероятно, что кто-то поспешит взять на себя ответственность. Поэтому особенно важно прекратить убаюкивать потребителей успокаивающими речами и откладывать важные решения. Конкурентоспособность Эстонии и безопасность частных потребителей зависят от возможности производить электричество по разумной цене. Иными словами, избиратели уже сейчас должны требовать от политиков стратегических решений.