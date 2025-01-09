Следует признать, что в области энергетики мы сами загнали себя в тупик. Это произошло по двум причинам: во-первых, из-за бездумного согласия с целями европейского зеленого курса, и во-вторых, из-за постоянного откладывания решения о том, откуда должны поступать управляемые мощности для производства электроэнергии.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мы не хотим сидеть в темноте
На сегодняшний день у нас остаются три варианта: сланцевые электростанции, газовые электростанции и атомная энергия. При этом переход на атомную энергетику - долгий и сложный процесс.
Годы нерешительности привели к тому, что бывшие руководители Eesti Energia теперь рекомендуют приобретать электрогенераторы на всякий случай. Момент истины уже близко: 8-9 февраля энергосеть Эстонии будет десинхронизирована с российской энергосетью, и тогда станет понятно, к чему это приведет.
Десинхронизация, безусловно, неизбежна, поскольку мы не хотим оставаться под влиянием непредсказуемой России и зависеть от ее благосклонности. Однако отказ от сланцевых электростанций в таком ускоренном темпе не был необходимостью. Объективно говоря, еще двадцать лет назад говорили о необходимости поиска альтернатив сланцевой энергетике. Двадцать лет - это значительный срок, пятая часть века.
Так где же эти альтернативы? Почему за два десятилетия были построены в основном только солнечные и ветровые электростанции, которые бесполезны в темную и безветренную январскую ночь, когда в мороз происходит пиковое потребление электроэнергии?
К сожалению, маловероятно, что кто-то поспешит взять на себя ответственность. Поэтому особенно важно прекратить убаюкивать потребителей успокаивающими речами и откладывать важные решения. Конкурентоспособность Эстонии и безопасность частных потребителей зависят от возможности производить электричество по разумной цене. Иными словами, избиратели уже сейчас должны требовать от политиков стратегических решений.
Необходимо быть готовыми к сценарию, при котором внешние энергетические связи Эстонии могут быть прерваны, и страна должна будет самостоятельно обеспечивать все необходимое производство электроэнергии. В связи с этим стоит вспомнить старую пословицу: «Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться». Это означает, что сланцевые электростанции должны использоваться до тех пор, пока не будут построены новые энергообъекты.
Однако строительство новых электростанций - процесс длительный. Это одна из самых крупных инвестиций в экономику, которая требует многих лет.
Postimees надеется, что наши политики будут честны с народом в сложившихся условиях, возьмут на себя ответственность и, что еще важнее, начнут искать реальные решения.
На данный момент мы оказались в ситуации, когда поставленные цели (в том числе климатические) слишком высоки, правила строгие, а необходимых технологий либо еще не существует, либо они находятся на стадии экспериментов или стоят невероятно дорого. Об этом пишут в своей статье Мейнхард Пулк и Микк Салу. Postimees надеется, что наши политики будут честны с народом в сложившихся условиях, возьмут на себя ответственность и, что еще важнее, начнут искать реальные решения. Мы не хотим, чтобы в XXI веке жители страны сталкивались с отключениями электроэнергии или счетами за нее, которые доводят домохозяйства до банкротства.
Жаль, что министр климата Йоко Алендер не принимает критику и утверждает, что направление нашей энергетической политики правильное. Она также заявляет, что внешние соединения и возобновляемая энергия - это факторы, которые снизят стоимость электроэнергии. Однако у нас должна быть и стратегия на случай критических ситуаций.