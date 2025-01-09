АНАЛИЗ Сланцевые электростанции снова в строю: Эстония разрывает связь с Россией

Эстонская энергетика сталкивается с одним из самых критических периодов в своей новейшей истории. В ближайшие недели и месяцы – а возможно, и годы – предстоят серьезные испытания. Главные даты, на которых сосредоточено все внимание энергетического сектора, — 8 и 9 февраля. Именно тогда Балтийская электросистема отключится от России и после тестирования на автономность будет подключена к континентальной европейской частотной зоне.