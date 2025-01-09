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АНАЛИЗ Сланцевые электростанции снова в строю: Эстония разрывает связь с Россией

Перевод: Вера Копти
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Балтийская электростанция вновь включена в производственный процесс, и это же относится ко всем другим сланцевым блокам.
Балтийская электростанция вновь включена в производственный процесс, и это же относится ко всем другим сланцевым блокам. Фото: Remo Tõnismäe

Эстонская энергетика сталкивается с одним из самых критических периодов в своей новейшей истории. В ближайшие недели и месяцы – а возможно, и годы – предстоят серьезные испытания. Главные даты, на которых сосредоточено все внимание энергетического сектора, — 8 и 9 февраля. Именно тогда Балтийская электросистема отключится от России и после тестирования на автономность будет подключена к континентальной европейской частотной зоне.

Мы поговорили с бывшим председателем правления Eesti Energia, фигурой, не раз оказывавшейся в центре скандалов, Хандо Суттером. В ходе беседы он многозначительно заметил: «У меня дома есть генератор. И когда друзья или знакомые спрашивают, я советую обзавестись таким устройством».

Бывший председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
Бывший председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Mihkel Maripuu
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