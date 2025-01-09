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ЖУТКОЕ ФОТО Волки снова загрызли собаку

Перевод: Валерия Ермакова
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На этот раз, судя по следам, собаку загрызли как минимум два волка. Фото носит иллюстративный характер.
На этот раз, судя по следам, собаку загрызли как минимум два волка. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Elmo Riig

За последние полгода в Вильяндимаа было зафиксировано множество случаев нападения волков на собак прямо на придворовых участках. Очередное нападение произошло в ночь на вторник в окрестностях Суислепа.

Член правления охотничьего общества Суислепа Андрус Хенга рассказал, что крупную собаку загрызли в деревне Роосилла, на хуторе Лоху. «Проживающая одна пожилая женщина утром заметила, что собаки больше нет во дворе. Местные охотники, отслеживавшие волчьи следы, нашли мертвую собаку на поле. Ее убили еще раньше, во дворе дома», - рассказал он.

Собака, внешне напоминающая волкодава, была пожилой - 13 лет, весила около 35 килограммов. «Крупные собаки менее подвижны, они не могут долго убегать. Волки, как правило, выбирают таких жертв, потому что мелкие собаки способны быстро скрыться или спрятаться», - объяснил Хенга.

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