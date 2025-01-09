ЖУТКОЕ ФОТО Волки снова загрызли собаку

Член правления охотничьего общества Суислепа Андрус Хенга рассказал, что крупную собаку загрызли в деревне Роосилла, на хуторе Лоху. «Проживающая одна пожилая женщина утром заметила, что собаки больше нет во дворе. Местные охотники, отслеживавшие волчьи следы, нашли мертвую собаку на поле. Ее убили еще раньше, во дворе дома», - рассказал он.