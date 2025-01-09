По последним данным Департамента статистики, в четвертом квартале прошлого года средняя брутто-зарплата в Эстонии составила 1959 евро, причем рост зарплат по сравнению с предыдущими периодами замедлился. И хотя экономика Эстонии демонстрирует незначительные признаки улучшения, жители страны стали более скептически относиться к возможности увеличения своих доходов.

«Полгода назад мы спрашивали людей, как, по их мнению, в течение следующего года изменится их заработная плата. Недавно мы провели повторный аналогичный опрос и выяснили, что увеличилось число тех, кто уверен, что их зарплата не изменится или даже уменьшится», - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Если прошлым летом 8% считали, что их зарплата, скорее всего, уменьшится, то сейчас этот показатель вырос до 11%. Кроме того, доля людей, уверенных, что их заработная плата останется на прежнем уровне, увеличилась с 34% до 42%.

«Рост этого показателя в основном произошел за счет тех, кто полгода назад не мог сказать, в каком направлении изменится их зарплата. Теперь они увереннее полагают, что зарплата останется неизменной или даже снизится», - пояснила Хакиайнен.

По данным опроса Citadele, число людей, которые считают, что их зарплата вскоре может увеличиться, осталось прежним. Летом таких было 23%, столько же их и сейчас.