Согласно опросу банка Citadele, по сравнению с прошлым летом жители Эстонии стали более пессимистично смотреть на перспективы повышения своей заработной платы. Увеличилось число тех, кто считает, что в ближайшие полгода их зарплата скорее уменьшится, а также выросло количество людей, уверенных в том, что их доход останется без изменений.
По последним данным Департамента статистики, в четвертом квартале прошлого года средняя брутто-зарплата в Эстонии составила 1959 евро, причем рост зарплат по сравнению с предыдущими периодами замедлился. И хотя экономика Эстонии демонстрирует незначительные признаки улучшения, жители страны стали более скептически относиться к возможности увеличения своих доходов.
«Полгода назад мы спрашивали людей, как, по их мнению, в течение следующего года изменится их заработная плата. Недавно мы провели повторный аналогичный опрос и выяснили, что увеличилось число тех, кто уверен, что их зарплата не изменится или даже уменьшится», - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
Если прошлым летом 8% считали, что их зарплата, скорее всего, уменьшится, то сейчас этот показатель вырос до 11%. Кроме того, доля людей, уверенных, что их заработная плата останется на прежнем уровне, увеличилась с 34% до 42%.
«Рост этого показателя в основном произошел за счет тех, кто полгода назад не мог сказать, в каком направлении изменится их зарплата. Теперь они увереннее полагают, что зарплата останется неизменной или даже снизится», - пояснила Хакиайнен.
По данным опроса Citadele, число людей, которые считают, что их зарплата вскоре может увеличиться, осталось прежним. Летом таких было 23%, столько же их и сейчас.
Более благоприятная экономическая ситуация в Литве и Латвии уже некоторое время способствует большей уверенности их жителей в своих доходах и чувству безопасности. В то время как в Эстонии скорого повышения заработной платы ожидают 23% респондентов, в Литве этот показатель составляет 35%, а в Латвии - 29%. Кроме того, в этих странах стало меньше людей, опасающихся падения доходов. Так считают 8% респондентов в Латвии и 7% в Литве.
Хакиайнен добавила, что хотя жители Эстонии меньше всего верят в повышение заработной платы, продолжающееся снижение Euribor все равно оставляет многим из них больше денег. «Это позволяет сохранить текущую кредитоспособность в новом году, хотя доходы и могут несколько снизиться из-за повышения налогов или отсутствия роста зарплат», - отметила Хакиайнен.
Как и в предыдущем исследовании, наблюдалась четкая разница между людьми с более высоким и низким доходом. Чем выше у людей зарплата, тем больше их вера в то, что ее размер будет увеличиваться и дальше. «Например, 37% тех, кто зарабатывает более 2000 евро, заявили, что их зарплата, вероятно, увеличится, но при этом так же ответили лишь 15% процентов зарабатывающих менее 1000 евро», - пояснила Хакиайнен.
Заказанный банком Citadele опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в трех странах Балтии. В каждой стране было опрошено в общей сложности по 1000 человек.