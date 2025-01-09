Австрия вот-вот получит самого экстремистского канцлера с 1940 года, а ветры правого экстремизма уверенно набирают обороты в Германии, пишет The Economist.
Центральная Европа погружается в путинизацию, усиливается конфронтация со странами Балтии
Партия свободы Герберта Кикля уже была у власти в Австрии, но в качестве партнера меньшего правительства. Теперь Партия свободы формирует собственное правительство с позиции силы, которую она получила благодаря 29% голосов на выборах в сентябре прошлого года.
Кикль, который начал формировать коалицию с Народной партией, возможно, не получит все желаемые пункты в правительственном соглашении, но от основного лозунга Свободной партии - освобождения Австрии от соискателей убежища и флирта с путинской Россией - он, вероятно, не откажется, и будет делать это с большим удовольствием. Если правительство не удастся сформировать, впереди новые выборы, на которых, согласно опросам, Свободная партия может показать еще лучшие результаты.
По мнению The Economist, происходящее в Австрии свидетельствует об опасной тенденции, когда сторонники России получают власть в Центральной Европе. По мнению британского издания, усиление Кикля также предвещает усиление российских ультраправых в Германии. Немецкие избиратели придут на выборы в феврале.
Партия свободы (FPÖ) уже участвует в руководстве пяти австрийских региональных ассамблей, первая из которых пришла к власти в 1983 году. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) показывает лучшие результаты на выборах в Бундестаг, набирая почти 20% голосов, но пока не входит в руководство ни одной из земель. Основные партии Германии сумели выстроить против нее защитную стену.
Точно такую же мыслительную модель использует и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На предстоящие выборы в Чехии хочет пойти пророссийский Андрей Бабиш с оппозиционным движением ANO.
Эти партии уже обсуждают, как максимально увеличить коллективное влияние на решения ЕС, сообщает The Economist.
Контраст между странами, расположенными на границе с Россией, такими как Польша и Балтийские государства, и восходящими политиками Центральной Европы, весьма заметен.
Польша и Балтия видят Путина именно таким, какой он есть: убийцей-реваншистом, который вторгается в соседние страны, саботирует инфраструктуру по всей Европе и вмешивается в демократические выборы, пишет The Economist.
Однако в Центральной Европе люди способны забыть все ужасы и аплодируют Путину как противнику западных институтов и носителю традиционных ценностей. FPÖ Кикля является официальным партнёром «Единой России» Путина, и они гордятся этим.
Если не входящая в НАТО Австрия смещается вправо, то её влияние может быть не таким уж сильным. Однако изменения в политике Франции и Германии могут серьёзно потрясти сотрудничество в ЕС. Для того чтобы противостоять авантюрам Трампа, ЕС должен быть более сплочённым, чем когда-либо, подытожил The Economist.