Центральная Европа погружается в путинизацию, усиливается конфронтация со странами Балтии

Партия свободы Герберта Кикля уже была у власти в Австрии, но в качестве партнера меньшего правительства. Теперь Партия свободы формирует собственное правительство с позиции силы, которую она получила благодаря 29% голосов на выборах в сентябре прошлого года.

Кикль, который начал формировать коалицию с Народной партией, возможно, не получит все желаемые пункты в правительственном соглашении, но от основного лозунга Свободной партии - освобождения Австрии от соискателей убежища и флирта с путинской Россией - он, вероятно, не откажется, и будет делать это с большим удовольствием. Если правительство не удастся сформировать, впереди новые выборы, на которых, согласно опросам, Свободная партия может показать еще лучшие результаты.

По мнению The Economist, происходящее в Австрии свидетельствует об опасной тенденции, когда сторонники России получают власть в Центральной Европе. По мнению британского издания, усиление Кикля также предвещает усиление российских ультраправых в Германии. Немецкие избиратели придут на выборы в феврале.

Партия свободы (FPÖ) уже участвует в руководстве пяти австрийских региональных ассамблей, первая из которых пришла к власти в 1983 году. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) показывает лучшие результаты на выборах в Бундестаг, набирая почти 20% голосов, но пока не входит в руководство ни одной из земель. Основные партии Германии сумели выстроить против нее защитную стену.