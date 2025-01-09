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Профессор Тартуского университета: геополитическое значение Гренландии и Арктики продолжает расти

Перевод: Валерия Ермакова
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Истребитель F-16 ВВС США взлетает с военной базы Питуффик 21 марта 2021 года.
Истребитель F-16 ВВС США взлетает с военной базы Питуффик 21 марта 2021 года. Фото: Lt. Col. Christopher Iavarone/USA õhujõudude Põhja-Ameerika õhukaitsekomando/Wikimedia Commons

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре снова выразил желание приобрести Гренландию у Дании, а позавчера заявил, что не исключает возможности военного вмешательства для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. По мнению профессора теории международных отношений Института Скютте Тартуского университета Эйки Берга, в современном мире возможно все, включая использование военной силы Трампом или любым другим мировым лидером для установления контроля над Гренландией.

«Некоторые возможности реализуются с большей или меньшей вероятностью. Это следствие анархичной природы современного мира. То, предпримет ли США под руководством Трампа или какая-либо другая страна решительные действия, в первую очередь зависит от того, где проходят границы допустимого в мире, где правила отступают на второй план, и от того, насколько другие конкурирующие силы готовы противостоять таким действиям», - объяснил Берг.

По мнению Берга, из-за изменения климата и усиливающегося соперничества великих держав Гренландия и Арктический регион приобретают всё большее геополитическое значение. «На планете Земля ресурсы распределены неравномерно, и борьба за них предоставляет стратегическое преимущество тем, кто обладает ценными ресурсами или контролирует судоходные пути к ним. Глобальное потепление улучшает возможности навигации в Арктике и облегчает доступ к ресурсам под ледяным щитом», - отметил Берг.

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