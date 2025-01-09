Профессор Тартуского университета: геополитическое значение Гренландии и Арктики продолжает расти

«Некоторые возможности реализуются с большей или меньшей вероятностью. Это следствие анархичной природы современного мира. То, предпримет ли США под руководством Трампа или какая-либо другая страна решительные действия, в первую очередь зависит от того, где проходят границы допустимого в мире, где правила отступают на второй план, и от того, насколько другие конкурирующие силы готовы противостоять таким действиям», - объяснил Берг.