Профессор Тартуского университета: геополитическое значение Гренландии и Арктики продолжает расти

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре снова выразил желание приобрести Гренландию у Дании, а позавчера заявил, что не исключает возможности военного вмешательства для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. По мнению профессора теории международных отношений Института Скютте Тартуского университета Эйки Берга, в современном мире возможно все, включая использование военной силы Трампом или любым другим мировым лидером для установления контроля над Гренландией.
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«Некоторые возможности реализуются с большей или меньшей вероятностью. Это следствие анархичной природы современного мира. То, предпримет ли США под руководством Трампа или какая-либо другая страна решительные действия, в первую очередь зависит от того, где проходят границы допустимого в мире, где правила отступают на второй план, и от того, насколько другие конкурирующие силы готовы противостоять таким действиям», - объяснил Берг.