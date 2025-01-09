Правительство Армении на прошедшем 9 января заседании одобрило законопроект об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз, пишет «Медуза» со ссылкой на Armenia News.
Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, представляя законопроект, заявил, что он будет внесен в Национальное собрание (парламент Армении) и предложил правительству «выразить положительную позицию», перечислив ряд обстоятельств для этого.
По его словам, в последние годы между Арменией и ЕС сложились «достаточно интенсивные и динамичные» отношения. Он отметил, что Евросоюз выразил политическую поддержку республике и готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что законопроект «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», и решение по этому вопросу «может быть принято только путем референдума». «После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», - сказал Пашинян.
- В сентябре Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Условием отмены виз для армянских граждан при краткосрочных поездках в ЕС называлось проведение властями страны «существенных реформ в ключевых областях». В числе важных вопросов назывались безопасность проездных документов, контроль границ, миграции и предоставления убежища, борьба с коррупцией и соблюдение основных прав, связанных со свободой передвижения.
- В середине октября премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, назвал Евросоюз «ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы» и заявил, что «Армения готова быть еще ближе к ЕС [настолько], насколько ЕС посчитает это возможным».