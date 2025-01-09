Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, представляя законопроект, заявил, что он будет внесен в Национальное собрание (парламент Армении) и предложил правительству «выразить положительную позицию», перечислив ряд обстоятельств для этого.

По его словам, в последние годы между Арменией и ЕС сложились «достаточно интенсивные и динамичные» отношения. Он отметил, что Евросоюз выразил политическую поддержку республике и готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что законопроект «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», и решение по этому вопросу «может быть принято только путем референдума». «После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», - сказал Пашинян.