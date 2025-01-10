Тоомас Алаталу: Зеленский очень тонко показал Западу, что с Путиным нужно поступить как с Асадом

Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

Не надо забывать, что республиканцы ведь не полностью контролируют американскую политику. Уже была осечка с выбором главы Палаты представителей. И ведь такие фокусы могут повторяться и в будущем, так что Трамп должен и это учитывать.

И очень важно, что идет ведь и еще одна война. Мы сегодня не упоминали о ситуации на Ближнем Востоке. Мы же знаем, что когда практически была приостановлена поставка американского оружия и боеприпасов Украине, все это стала получать израильская армия. Так что тут многое зависит, как будет идти процесс установления мира на Ближнем Востоке. Это будет очень сильно влиять на события и в Украине, и вокруг Украины.

- На этой неделе состоялась последняя встреча на базе «Рамштайн» перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа, который, по данным СМИ, намерен изменить данный формат поддержки Киева. Вправду ли Трамп отменит этот эффективный механизм только по той причине, что он возник при Байдене, какие новые формы может принять это международное сотрудничество?

- В США все-таки действует такой принцип, что их внешняя политика - это двухпартийная политика. И я думаю, что власти США обязательно попытаются это сохранить. Тем более, что война в Украине началась же еще в 2014 году, это очень длительный процесс.