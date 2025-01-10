Владимир Зеленский на встрече «Рамштайн» призвал союзников Украины инвестировать в производство украинских дронов. По некоторым сведениям, администрация Дональда Трампа может предложить новый формат этих встреч. О том, как это повлияет на поддержку Украины, и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорил с историком, политологом Тоомасом Алаталу.
Тоомас Алаталу: Зеленский очень тонко показал Западу, что с Путиным нужно поступить как с Асадом
Выдержки из беседы:
- Президент Украины Владимир Зеленский вчера на встрече формата «Рамштайн» заявил, что потенциальное развертывание иностранного контингента в Украине «является одним из лучших инструментов» для принуждения России к миру. Реалистична ли эта идея, можно ли принудить Россию к миру, отправив в Украину военных западных стран, чтобы России стало страшно стрелять по территориям, где они стоят?
- Да, такое может произойти. Потому что в этом чувствуется какой-то реальный выход из ситуации. Тем более, что речь сейчас пошла о вооруженных силах не малых стран, а самых крупных держав.
Когда мы говорим о том, что сейчас изменилось в мире, то очень важно осознать, что мы сейчас находимся в определенном переходном периоде, когда политику в чистом виде будут делать только великие державы.
Ведь даже если взять вот эту коалицию «Рамштайн», то это же широкая коалиция, в нее входят и крупные страны, и средние, и маленькие. Они выступали до сих пор коллективно, но, к сожалению, мировая политика такова, что бывают периоды, когда все решения принимаются только великими державами.
Давайте в качестве примера вспомним о Минских договоренностях. Это была вроде бы первая остановка российской агрессии в Украине, но по сути это был договор между крупными державами. Россия, Франция, Германия, и плюс Украина, подписали эти соглашения, и все мы знаем, что США отказались от участия в этом договоре.
Но эти договоренности были последней попыткой крупных держав решать эту проблему. После этого был ультиматум Путина от декабря 2021 года, когда он предложил Соединенным Штатам и НАТО разделить сферы влияния в Европе. И вернуться к границам 1997 года.
И я хочу сказать, что вот сейчас настал момент, когда политика великих держав снова возвращается на первый план.
- Вчера Зеленский призвал участников «Рамштайна» инвестировать в производство украинских дронов. По его словам, если инвестировать в эту украинскую силу, после войны она станет также и силой всего Запада. Когда Зеленский говорит такие вещи, посылает ли он своего рода сигнал Западу, что на такие условия, как десять или двадцать лет невступления Украины в НАТО, Киев на переговорах ни за что не согласится?
- Это может быть именно так, а может и не так. Зеленский - очень умный политик, который умеет постоянно идти как бы впереди процесса. Если его с кем-то в этом смысле можно сравнивать, то, например, с Илоном Маском и с его запусками кораблей в космос.
Вспомним, что произошло, когда был свергнут режим Асада в Сирии. Кто там сразу первым оказался из иностранных гостей? Это были министр иностранных дел и министр сельского хозяйства Украины. И благодаря им всему миру было указано на сходство режимов Путина и Асада, на то, что оба они занимаются тем, что убивают оппозицию.
Именно они первыми отправились в эту известную тюрьму, и только после них уже туда отправились другие мировые политики. Зеленский всегда умеет указать на самые болезненные места, и на самые важные места, о которых нужно говорить. И вот одним очень простым ходом миру показали, что если мы действительно хотим Путина остановить, то нужно взять за очень хороший пример то, что произошло в Сирии.
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долларов. Это последний такой крупный пакет помощи Киеву от США на долгий период? Трамп не будет так щедр? Или он начнет ставить условия Украине для продолжения оказания помощи? Какими они могут быть?
- Я тут опять бы обратил внимание на то, как Зеленский ведет политику. Он говорит и про HIMARS c ATACMS, и в то же самое время говорит и про дроны. О производстве дронов, которые еще только предстоит изготовить. Он как бы идет в одном месте, и в то же самое время идет еще на два шага впереди.
А что касается США и вообще всех западных стран, которые свою промышленность развивают на самом деле очень медленно, то здесь быстрых решений ждать нельзя. Трамп тоже политик такого уклона, который хочет чего-то нового, а не идти по старым следам, так что я думаю, что там будет иметь место определенный компромисс.
Не надо забывать, что республиканцы ведь не полностью контролируют американскую политику. Уже была осечка с выбором главы Палаты представителей. И ведь такие фокусы могут повторяться и в будущем, так что Трамп должен и это учитывать.
И очень важно, что идет ведь и еще одна война. Мы сегодня не упоминали о ситуации на Ближнем Востоке. Мы же знаем, что когда практически была приостановлена поставка американского оружия и боеприпасов Украине, все это стала получать израильская армия. Так что тут многое зависит, как будет идти процесс установления мира на Ближнем Востоке. Это будет очень сильно влиять на события и в Украине, и вокруг Украины.
- На этой неделе состоялась последняя встреча на базе «Рамштайн» перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа, который, по данным СМИ, намерен изменить данный формат поддержки Киева. Вправду ли Трамп отменит этот эффективный механизм только по той причине, что он возник при Байдене, какие новые формы может принять это международное сотрудничество?
- В США все-таки действует такой принцип, что их внешняя политика - это двухпартийная политика. И я думаю, что власти США обязательно попытаются это сохранить. Тем более, что война в Украине началась же еще в 2014 году, это очень длительный процесс.
Я не думаю, что сейчас что-то можно решить отказом от коалиции «Рамштайн». Скорее всего, пусть в обновленном виде, но она будет и дальше работать. Будут какие-то переориентировки, но я думаю, что Трамп не откажется от сотрудничества с теми союзниками, вместе с которыми Америка стояла все это время за Украину.
- Дональд Трамп в пятницу сказал журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами во Флориде, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Стоит ли серьезно воспринимать эти слова Трампа, с учетом нескольких эксцентричных заявлений, которые он ранее сделал на этой неделе?
- Я сказал бы так, что Трамп, конечно, очень сильная личность, и он сам чувствует, что он - политик из другого клана. Классические политики закончили определенные вузы, были на дипломатической службе, владеют языками, и все такое прочее. Трамп - не такой, это было видно, когда он еще в первый раз был президентом.
Напомню, что в 2016 году отношения между США и КНР были очень острыми, и Трамп тоже критиковал Китай. И также критиковал Путина за Украину.
Но когда он вступил в должность, кто первым оказался у него в гостях? Лидер Китая Си Цзиньпин. Это было в апреле 2017 года, и как раз во время этого ужина Трамп сказал, что, мол, вот прямо сейчас мои ракеты атаковали российскую военную базу в Сирии. Это такая новизна, которую в большую политику привнес именно Трамп.
Что будет Трамп делать в этом году, этого никто не знает. Конечно, я тоже посмотрел эту его пресс-конференцию, где он говорил и про Гренландию, и про Панамский канал, и где он предлагал Мексиканский залив переименовать в Американский залив… Ясно, что он просто наслаждается. Он с удовольствием говорит о всех этих вещах, но всем понятно, что всего этого не будет.
Мы все понимаем, что Трамп не применит военную силу против Дании, союзника США по НАТО. Но это определенное давление на Европу, лидеры которой прозевали или проигнорировали то, что Путин им говорил.
А Путин им говорил прямо, что не считает Украину государством. Он же сказал это и Бушу в 2008 году. И когда сама Европа, когда Германия, Франция приостановили движение Украины и Грузии в НАТО, Путин все вот это тоже повторял. И Трамп напоминает, как на эти слова Путина европейские лидеры реагировали. И Трамп сейчас словно сам играет в Путина, мол, я тоже сейчас могу вообще что захочу говорить, и посмотрю, как вы на это отреагируете.
Это как раз и есть стиль Трампа. А вот когда он уже станет президентом, после 20 января 2025 года, никто не ждет от него, что он будет делать именно то, о чем он вчера, сегодня, завтра говорит, и еще будет говорить до дня инаугурации.
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