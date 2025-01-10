В студии Postimees Тоомас Алаталу: свернет ли Трамп работу Контактной группы по Украине «Рамштайн»?

- Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на встрече формата «Рамштайн» заявил, что потенциальное развертывание иностранного контингента в Украине «является одним из лучших инструментов» для принуждения РФ к миру. Это была последняя встреча на базе «Рамштайн» перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа, который, по данным СМИ, намерен изменить данный формат поддержки Киева. Вправду ли Трамп отменит этот эффективный механизм только по той причине, что он возник при Байдене, какие новые формы может принять это международное сотрудничество?

- США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долларов. Как было объявлено на встрече «Рамштайн», помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов и больше ракет класса «воздух-земля» и другого оборудования для поддержки F-16. Это последний такой крупный пакет помощи Киеву от США на долгий период? Трамп не будет так щедр? Или он начнет ставить условия Украине для продолжения оказания помощи? Какими они могут быть?

- Дональд Трамп в пятницу сказал журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами во Флориде, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку», - указал Трамп. Когда может состояться встреча, Трамп не уточнил. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что пока запросов на встречу от американской стороны не поступало. Стоит ли серьезно воспринимать эти слова Трампа, с учетом нескольких эксцентричных заявлений, которые он ранее сделал на этой неделе?

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