Снег и лед на крыше здания могут привести к внушительному штрафу

Риск возрастает с таянием снега, когда снег и лед начинают падать с крыш. В случае потенциальной опасности следует ограничить доступ людей в зону под навесами и немедленно очистить как крышу, так и навес.

По сообщению департамента, чрезмерная нагрузка в виде снега представляет особую опасность для легких построек или частей зданий со стальными или деревянными конструкциями (навесы, навесная кровля, козырьки), зданий с плоской или крышей с малым углом наклона (автозаправочные станции, спортивные сооружения, ангары, эстакады), также велик риск для старых и амортизированных зданий.

Кроме того, следует избегать скопления снега и льда в желобах крыш, воронках для оттока дождевой воды, водосточных трубах, так как это может повредить водосточные системы и препятствовать уводу талого снега с крыш.

По словам Юлли Рейметс, руководителя отдела предотвращения убытков Союза страховых обществ Эстонии, чаще всего лед или снег, скатываясь с крыши, повреждают водосточные системы, ветровые доски или фасады зданий.