В связи с тем, что снежный покров увеличивается с каждым днем, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) напоминает владельцам зданий, что большое количество снега, скапливающееся на крышах, может представлять опасность для людей, проходящих под ними, ровно как и для имущества, например, автомобилей.
Снег и лед на крыше здания могут привести к внушительному штрафу
Риск возрастает с таянием снега, когда снег и лед начинают падать с крыш. В случае потенциальной опасности следует ограничить доступ людей в зону под навесами и немедленно очистить как крышу, так и навес.
По сообщению департамента, чрезмерная нагрузка в виде снега представляет особую опасность для легких построек или частей зданий со стальными или деревянными конструкциями (навесы, навесная кровля, козырьки), зданий с плоской или крышей с малым углом наклона (автозаправочные станции, спортивные сооружения, ангары, эстакады), также велик риск для старых и амортизированных зданий.
Кроме того, следует избегать скопления снега и льда в желобах крыш, воронках для оттока дождевой воды, водосточных трубах, так как это может повредить водосточные системы и препятствовать уводу талого снега с крыш.
По словам Юлли Рейметс, руководителя отдела предотвращения убытков Союза страховых обществ Эстонии, чаще всего лед или снег, скатываясь с крыши, повреждают водосточные системы, ветровые доски или фасады зданий.
«Иногда случаются ситуации, когда под тяжестью снега и льда крыша обрушивается или повреждаются окна. Ущерб, вызванный тяжестью или сходом снега и льда, покрывается страхованием жилья или имущества юридических лиц. В последние годы количество таких страховых случаев варьировалось от 200 до 300 в год, а средняя сумма компенсации за повреждения здания составляла от 900 до 1500 евро. Однако в некоторых случаях ущерб достигал 20 тысяч евро для жилых домов и более 60 тысяч евро для строений юридических лиц», - пояснила Рейметс.
«При оценке снежной нагрузки необходимо учитывать, что старый, влажный снег значительно тяжелее свежего. Также важно принимать во внимание дополнительные нагрузки, предусмотренные проектом здания. Лишний снег с крыш нужно своевременно удалять», - добавил руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA Мартен Лейтен.
При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать, что вес лежалого и мокрого снега значительно выше, чем вес свежевыпавшего снега. Также необходимо учитывать размер дополнительных нагрузок, предусмотренных и рассчитанных проектом здания. Излишки снега следует удалять с крыш и параллельно следить за тем, чтобы уборка не создавала дополнительных временных нагрузок (например, когда снег собирается на одной стороне крыши перед тем, как его сбрасывают вниз).
При удалении снега и льда TTJA рекомендует соблюдать следующие требования:
- при передвижении по крыше необходимо надевать защитное снаряжение и надежно закреплять себя к конструкции здания;
- если владелец здания не располагает соответствующими средствами защиты и другими инструментами, обеспечивающими безопасность работы, уборку снега с крыши следует заказать у специализированной компании;
- выходя на крышу, следите за погодными условиями, так как лед, сильный снегопад и ветер могут значительно увеличить риск падения;
- не следует сбрасывать снег с верхней части здания на нижнюю, так как это может создать чрезмерную нагрузку на нижнюю часть здания и привести к ее обрушению;
- если снег сбрасывается в зону передвижения людей и транспортных средств, доступ в эту зону должен быть заранее ограничен;
- для обеспечения безопасного передвижения рекомендуется устанавливать кровельные мостики и лестницы на крыше;
- для предотвращения падения снега и льда с крыши установите на крыше барьеры для снега;
- при растопке снега и льда избегайте использования химических веществ и технологий, которые могут повредить кровельное покрытие или водосточные системы, а также не используйте острые предметы, которые могут повредить кровельное покрытие при колке льда;
- при механическом удалении снега и льда используйте правильные инструменты, чтобы избежать растрескивания крыши или ее покрытия, которое может стать хрупким от мороза.
TTJA подчеркивает, что свесы крыш должны быть безопасны всегда, в любое время года. Владелец дома обязан следить за состоянием и количеством снега и льда, скапливающихся на крыше во время зимнего сезона. Несоблюдение обязанностей владельца здания наказывается штрафом.
В случае неисполнения предписания может быть применен штраф в принудительном порядке: для физических лиц его максимальный размер составляет 6400 евро, а для юридических лиц - 450 000 евро. Владелец несет административную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу, а за причинение вреда другому лицу он может быть привлечен к ответственности в соответствии с Пенитенциарным кодексом.