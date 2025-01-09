Суд: депутат Рийгикогу нарушил правила защиты персональных данных

Решение подтверждает позицию AKI и подчеркивает, что и представители народа должны соблюдать требования защиты персональных данных.

Административный суд решил, что Грюнталь очевидно нарушил неприкосновенность частной жизни сотрудника Министерства социальных дел, когда опубликовал в Facebook видео, содержавшее его телефонный разговор с сотрудником.

В видеозаписи было названо имя сотрудника и можно быть опознать и его голос. В конце разговора сотрудник раскрыл личную информацию о своем состоянии здоровья. Запись просмотрели более 33 000 человек, ей поделились 944 раза и ее прокомментировали 205 раз, некоторые из комментариев содержали личные нападки на чиновника. В комментариях также была опубликована фотография чиновника.

AKI обязала Калле Грюнталя удалить видео или изменить его таким образом, чтобы личность человека не могла быть установлена.

Кроме того, было вынесено предупреждение о выплате штрафа - если Калле Грюнталь не выполнит предписание, он может быть оштрафован на сумму до тысячи евро за каждое нарушение. Калле Грюнталь обжаловал запрет AKI в административном суде.

Административный суд постановил, что публикация такого видео квалифицируется как обработка персональных данных. Хотя чиновник не возражал против записи, он дал понять, что не согласен с раскрытием своих данных. Согласно Общему положению о защите данных (IKÜM), для обработки персональных данных должно быть четкое правовое основание, которого у заявителя в данном случае не было.