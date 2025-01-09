Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу депутата Рийгикогу Калле Грюнталя, оспорившего предписание инспекции по защите данных (AKI).
Суд: депутат Рийгикогу нарушил правила защиты персональных данных
Решение подтверждает позицию AKI и подчеркивает, что и представители народа должны соблюдать требования защиты персональных данных.
Административный суд решил, что Грюнталь очевидно нарушил неприкосновенность частной жизни сотрудника Министерства социальных дел, когда опубликовал в Facebook видео, содержавшее его телефонный разговор с сотрудником.
В видеозаписи было названо имя сотрудника и можно быть опознать и его голос. В конце разговора сотрудник раскрыл личную информацию о своем состоянии здоровья. Запись просмотрели более 33 000 человек, ей поделились 944 раза и ее прокомментировали 205 раз, некоторые из комментариев содержали личные нападки на чиновника. В комментариях также была опубликована фотография чиновника.
AKI обязала Калле Грюнталя удалить видео или изменить его таким образом, чтобы личность человека не могла быть установлена.
Кроме того, было вынесено предупреждение о выплате штрафа - если Калле Грюнталь не выполнит предписание, он может быть оштрафован на сумму до тысячи евро за каждое нарушение. Калле Грюнталь обжаловал запрет AKI в административном суде.
Административный суд постановил, что публикация такого видео квалифицируется как обработка персональных данных. Хотя чиновник не возражал против записи, он дал понять, что не согласен с раскрытием своих данных. Согласно Общему положению о защите данных (IKÜM), для обработки персональных данных должно быть четкое правовое основание, которого у заявителя в данном случае не было.
Грюнталь утверждал, что публикация видео была частью его обязанностей по парламентскому контролю, поскольку он хотел привлечь внимание к возможным нарушениям должностных обязанностей. Суд отклонил этот аргумент, постановив, что парламентский контроль осуществляется в форме, предусмотренной законом, а не в виде личных сообщений в социальных сетях.
Такая деятельность не связана с конституционными функциями парламента как института и не дает заявителю права на обработку персональных данных без согласия субъекта данных.
Суд добавил, что даже государственные служащие, деятельность которых может подвергаться повышенному общественному контролю, имеют право на частную жизнь и неприкосновенность частной жизни. Статус депутата Рийгикогу не дает автоматического права нарушать права на частную жизнь или обрабатывать персональные данные.
Суд установил, что надзорные полномочия AKI распространяются на деятельность депутатов Рийгикогу. Суд сослался на постановления Суда ЕС, согласно которым государства-члены не могут не соблюдать правила защиты данных, ссылаясь на отсутствие у надзорного органа компетенции осуществлять надзор за деятельностью парламента.
Решение суда подтверждает, что защита прав на неприкосновенность частной жизни должна соблюдаться и в тех случаях, когда общественные деятели хотят привлечь внимание к поведению государственных чиновников.
Суд подчеркнул, что закон о защите персональных данных и Общее положение о защите данных распространяются на всех, включая избранных представителей.
Решение административного суда еще не вступило в силу и может быть оспорено в течение 14 дней через Таллиннский окружной суд.