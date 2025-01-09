Киберпреступники стали активнее охотиться на жителей Эстонии

В IV квартале было заблокировано больше всего инцидентов с использованием вредоносных программ и фишинговых атак, отметили в компании Telia.

Согласно отчету Telia Turvanet за IV квартал, за последние месяцы года было предотвращено 760 741 509 направленных на предприятия киберугроз. По сравнению с III кварталом число заблокированных событий увеличилось на 18,6%. В целом за год Telia заблокировала более двух миллиардов киберугроз, направленных на своих бизнес-клиентов.

Из более чем 760 млн инцидентов, зарегистрированных фильтрами безопасности в IV квартале, основную долю составили посещения вредоносных и фишинговых сайтов (430 918 849), попытки атак на соединения и устройства (321 482 534), вредоносная активность веб-ботов (8 127 800) и вирусы (179 111). По сравнению с предыдущим периодом заметно активизировались атаки с использованием различных вирусов и вредоносных веб-ботов. Также существенно увеличилась доля атак типа DDoS.

«Пик DDoS-атак пришелся на октябрь, когда объем данных превысил 2 млн ГБ в месяц, что почти в четыре раза больше, чем в более спокойные месяцы. К концу года объем атак снизился до уровня порядка 1 млн ГБ в месяц», - рассказал инженер по кибербезопасности Telia Хольгер Рюнкару.

Он добавил, что, скорее всего, в этом году мы увидим дальнейший рост объемов DDoS-атак, поскольку инструменты для них становятся все более доступными, а количество устройств, которые могут быть использованы для таких атак, продолжает расти.