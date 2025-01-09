В пятницу и субботу в Таллинне введут временные ограничения движения из-за церемонии прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем, которая пройдет в театре «Эстония». Полиция просит водителей обращать внимание на дорожные знаки и следовать указаниям правоохранителей.
КАРТЫ ⟩ В Таллинне ограничат движение из-за похорон Арнольда Рюйтеля
Начальник дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс призвал участников движения запастись временем и терпением, так как из-за государственных похорон в Таллинне предусмотрено множество изменений.
«В пятницу ограничения коснутся в основном улицы Вейценберги в Кадриорге, а в субботу добавятся ограничения в центре города вокруг театра «Эстония». Также следует учитывать временные запреты на парковку в центре города, Кадриорге и на парковках Метсакальмисту на улице Клоостриметса», - отметил Кирсс.
Кроме того, 11 января в нескольких районах Таллинна будет действовать запрет на использование дронов.
Организация движения в пятницу, 10 января
Временные изменения в Кадриорге с 8:00 до 22:00:
- Улица Вейценберги станет односторонней (в направлении А. Вейценберги - Л. Койдула).
- Для парковки выделена отдельная зона на улице Вейценберги от улицы Поска. Парковка разрешена на левой стороне улицы.
Организация движения в субботу, 11 января
Временные изменения вокруг театра «Эстония» с 6:00 до 17:00:
- Движение вокруг театра «Эстония» будет закрыто. Проезд возможен только для общественного транспорта.
- Для движения закрыты улицы: Эстония пуйестеэ, Сакала (от улицы Кроони), улица Г. Отса и Театральная площадь.
- Ожидаются задержки в автобусном движении в направлении Эстония пуйестеэ и на маршрутах похоронной колонны в течение всего дня.
- Пешеходное движение будет разрешено на всей территории, кроме зоны перед театром «Эстония» и прилегающей стороны улицы Г. Отса. Пешеходы будут направлены на тротуар улицы Г. Отса со стороны Реальной школы.
- Обычное движение будет восстановлено при первой возможности.
Временная организация движения в Кадриорге с 6:00 до 17:00:
- На улице Вейценберги действует запрет на остановку и парковку.
Временная организация движения на Метсакальмисту с 12:00 до 17:00:
- На главных парковках Метсакальмисту на улице Клоостриметса действует запрет на остановку и парковку.
Временные перерывы в работе общественного транспорта в субботу, 11 января:
- С 9:00 до 10:00 на маршруте движения похоронной колонны от Тоомпеа к театру «Эстония».
- С 12:45 до 13:30 на маршруте от театра «Эстония» к Метсакальмисту.