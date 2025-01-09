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КАРТЫ В Таллинне ограничат движение из-за похорон Арнольда Рюйтеля

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Похороны президента Арнольда Рюйтеля состоятся в субботу, 11 января, в Национальной опере «Эстония». В это время в Таллинне будут действовать ограничения движения в нескольких местах.
Похороны президента Арнольда Рюйтеля состоятся в субботу, 11 января, в Национальной опере «Эстония». В это время в Таллинне будут действовать ограничения движения в нескольких местах. Фото: Konstantin Sednev

В пятницу и субботу в Таллинне введут временные ограничения движения из-за церемонии прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем, которая пройдет в театре «Эстония». Полиция просит водителей обращать внимание на дорожные знаки и следовать указаниям правоохранителей.

Начальник дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс призвал участников движения запастись временем и терпением, так как из-за государственных похорон в Таллинне предусмотрено множество изменений.

«В пятницу ограничения коснутся в основном улицы Вейценберги в Кадриорге, а в субботу добавятся ограничения в центре города вокруг театра «Эстония». Также следует учитывать временные запреты на парковку в центре города, Кадриорге и на парковках Метсакальмисту на улице Клоостриметса», - отметил Кирсс.

Кроме того, 11 января в нескольких районах Таллинна будет действовать запрет на использование дронов.

Организация движения в пятницу, 10 января

Временные изменения в Кадриорге с 8:00 до 22:00:

  • Улица Вейценберги станет односторонней (в направлении А. Вейценберги - Л. Койдула).
  • Для парковки выделена отдельная зона на улице Вейценберги от улицы Поска. Парковка разрешена на левой стороне улицы.
Фото статьи
Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Организация движения в субботу, 11 января

Временные изменения вокруг театра «Эстония» с 6:00 до 17:00:

  • Движение вокруг театра «Эстония» будет закрыто. Проезд возможен только для общественного транспорта.
  • Для движения закрыты улицы: Эстония пуйестеэ, Сакала (от улицы Кроони), улица Г. Отса и Театральная площадь.
  • Ожидаются задержки в автобусном движении в направлении Эстония пуйестеэ и на маршрутах похоронной колонны в течение всего дня.
  • Пешеходное движение будет разрешено на всей территории, кроме зоны перед театром «Эстония» и прилегающей стороны улицы Г. Отса. Пешеходы будут направлены на тротуар улицы Г. Отса со стороны Реальной школы.
  • Обычное движение будет восстановлено при первой возможности.
Фото статьи
Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Временная организация движения в Кадриорге с 6:00 до 17:00:

  • На улице Вейценберги действует запрет на остановку и парковку.
Фото статьи
Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Временная организация движения на Метсакальмисту с 12:00 до 17:00:

  • На главных парковках Метсакальмисту на улице Клоостриметса действует запрет на остановку и парковку.

Временные перерывы в работе общественного транспорта в субботу, 11 января:

  • С 9:00 до 10:00 на маршруте движения похоронной колонны от Тоомпеа к театру «Эстония».
  • С 12:45 до 13:30 на маршруте от театра «Эстония» к Метсакальмисту.
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