КАРТЫ В Таллинне ограничат движение из-за похорон Арнольда Рюйтеля

Начальник дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс призвал участников движения запастись временем и терпением, так как из-за государственных похорон в Таллинне предусмотрено множество изменений.

«В пятницу ограничения коснутся в основном улицы Вейценберги в Кадриорге, а в субботу добавятся ограничения в центре города вокруг театра «Эстония». Также следует учитывать временные запреты на парковку в центре города, Кадриорге и на парковках Метсакальмисту на улице Клоостриметса», - отметил Кирсс.

Кроме того, 11 января в нескольких районах Таллинна будет действовать запрет на использование дронов.

Организация движения в пятницу, 10 января Временные изменения в Кадриорге с 8:00 до 22:00: Улица Вейценберги станет односторонней (в направлении А. Вейценберги - Л. Койдула).

Для парковки выделена отдельная зона на улице Вейценберги от улицы Поска. Парковка разрешена на левой стороне улицы. Фото: Politsei- ja piirivalveamet Организация движения в субботу, 11 января Временные изменения вокруг театра «Эстония» с 6:00 до 17:00: Движение вокруг театра «Эстония» будет закрыто. Проезд возможен только для общественного транспорта.

Для движения закрыты улицы: Эстония пуйестеэ, Сакала (от улицы Кроони), улица Г. Отса и Театральная площадь.

Ожидаются задержки в автобусном движении в направлении Эстония пуйестеэ и на маршрутах похоронной колонны в течение всего дня.

Пешеходное движение будет разрешено на всей территории, кроме зоны перед театром «Эстония» и прилегающей стороны улицы Г. Отса. Пешеходы будут направлены на тротуар улицы Г. Отса со стороны Реальной школы.

Обычное движение будет восстановлено при первой возможности. Фото: Politsei- ja piirivalveamet Временная организация движения в Кадриорге с 6:00 до 17:00: На улице Вейценберги действует запрет на остановку и парковку. Фото: Politsei- ja piirivalveamet Временная организация движения на Метсакальмисту с 12:00 до 17:00: На главных парковках Метсакальмисту на улице Клоостриметса действует запрет на остановку и парковку. Временные перерывы в работе общественного транспорта в субботу, 11 января: С 9:00 до 10:00 на маршруте движения похоронной колонны от Тоомпеа к театру «Эстония».

С 12:45 до 13:30 на маршруте от театра «Эстония» к Метсакальмисту.