США вступили в конфронтацию с WADA и отказались платить миллионный взнос

Напомним, что WADA пыталось замять случай выявления наличия запрещенного триметазидина в допинг-пробах сразу 12 китайских пловцов накануне Олимпиады в Токио. Об этом стало известно за несколько месяцев до начала Олимпиады из публикации The New York Times.

Тогда Антидопинговое агентство США обвинило Китай и WADA в умышленном сокрытии результатов, вспомнили случай с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая была дисквалифицирована за то, что ее пробе был найден триметадизин.

Но расследование так и не началось: китайская сторона сказала, что запрещенный препарат попал в организм спортсменов через зараженное мясо, а WADA сочла расследование бесперспективным и дело замяли – в итоге на Олимпиаду в Токио поехали 12 пловцов, некоторые завоевали медали, втом числе и золотые.

Теперь из-за этого скандала США отказались выплатить взнос WADA за 2024 год. Такое решение приняло управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны из-за дела со скрытыми пробами китайских пловцов, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Стоит упомянуть, что взнос США составляет 14% от бюджета Всемирного антидопингового агентства. Весь бюджет организации на 2025 год составляет 57,5 млн долларов.

Президент WADA Витольд Банька ранее в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации.

Однако, как подчеркнула в Антидопинговом агентстве США, отказ от выплат не повлияет на участие американских спортсменов в международных турнирах.