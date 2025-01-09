Чт, 9.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Новый законопроект позволит прекратить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (1)

Copy
Собор Александра Невского в Таллинне.
Собор Александра Невского в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

В Министерстве внутренних дел готовится законопроект, который позволит прекратить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата в Эстонии (ЭПЦ МП), пишет портал ERR.

В октябре министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству внести изменения в закон, согласно которым в Эстонии не должна действовать церковь или община, связанная с организацией, поддерживающей военную агрессию. 

В конце января в парламент будет внесен законопроект, предписывающий церкви в течение двух месяцев изменить свой устав. В противном случае речь пойдет о принудительной ликвидации по решению суда.

«До сих пор этого не было сделано, и они по-прежнему подчиняются напрямую Москве», - заявил Ляэнеметс.

Комментарии (1)
Copy
Наверх