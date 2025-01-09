В октябре министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству внести изменения в закон, согласно которым в Эстонии не должна действовать церковь или община, связанная с организацией, поддерживающей военную агрессию.

В конце января в парламент будет внесен законопроект, предписывающий церкви в течение двух месяцев изменить свой устав. В противном случае речь пойдет о принудительной ликвидации по решению суда.

«До сих пор этого не было сделано, и они по-прежнему подчиняются напрямую Москве», - заявил Ляэнеметс.