С рельсов сошло несколько крупных поездов с угольным грузом, и восстановление железнодорожного движения в таких случаях занимает больше времени. Российское военное планирование основывается на проведении постоянных диверсионных атак в тылу противника. Кроме того, российская пропаганда активно формирует образ спецподразделений как многочисленных и высокоэффективных сил.

Согласно официальной идеологии России, украинский народ должен сам бороться против своего правительства. Поэтому можно было ожидать, что российские службы приложат все усилия для организации аналогичных диверсий на территории Украины с последующим их освещением в СМИ.

Служба безопасности Украины (СБУ) вчера сообщила о задержании двух жителей Хмельницкой области, которые по заданию ФСБ России должны были организовать диверсию на железной дороге. В декабре 2024 года они успели установить взрывное устройство на железнодорожных путях, но его подрыв в нужный момент не состоялся. Задержанные должны были самостоятельно снять результаты атаки на видео для передачи российским заказчикам.

СБУ еженедельно сообщает о задержании трёх-четырёх агентов российских спецслужб. Как правило, они занимаются передачей информации для нанесения ракетных ударов или отслеживанием передвижения украинских войск. Сообщения о диверсионных атаках поступают реже, однако не исключено, что не все такие случаи становятся достоянием общественности.

Иллюзия Мадуро