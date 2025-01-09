В последние месяцы в России снова участились диверсионные атаки на железнодорожную инфраструктуру. Такое положение дел не устраивает российское руководство, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы разоблачили двух агентов России, готовивших акт возмездия
С рельсов сошло несколько крупных поездов с угольным грузом, и восстановление железнодорожного движения в таких случаях занимает больше времени. Российское военное планирование основывается на проведении постоянных диверсионных атак в тылу противника. Кроме того, российская пропаганда активно формирует образ спецподразделений как многочисленных и высокоэффективных сил.
Согласно официальной идеологии России, украинский народ должен сам бороться против своего правительства. Поэтому можно было ожидать, что российские службы приложат все усилия для организации аналогичных диверсий на территории Украины с последующим их освещением в СМИ.
Служба безопасности Украины (СБУ) вчера сообщила о задержании двух жителей Хмельницкой области, которые по заданию ФСБ России должны были организовать диверсию на железной дороге. В декабре 2024 года они успели установить взрывное устройство на железнодорожных путях, но его подрыв в нужный момент не состоялся. Задержанные должны были самостоятельно снять результаты атаки на видео для передачи российским заказчикам.
СБУ еженедельно сообщает о задержании трёх-четырёх агентов российских спецслужб. Как правило, они занимаются передачей информации для нанесения ракетных ударов или отслеживанием передвижения украинских войск. Сообщения о диверсионных атаках поступают реже, однако не исключено, что не все такие случаи становятся достоянием общественности.
Иллюзия Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 7 января в эфире телевидения, что в стране задержаны семь иностранцев, которых обвиняют в попытке сорвать церемонию инаугурации президента Венесуэлы. По его словам, задержанные якобы планировали теракты с этой целью.
Среди арестованных, по утверждению властей, двое американцев, двое граждан Колумбии и трое наемников, участвовавших в войне в Украине. Этот список наглядно отражает политическую географию и экономию Николаса Мадуро.
Ситуация выглядит как умелая гибридная атака, направленная на отвлечение ресурсов новоизбранного президента США. Цель - спровоцировать избыточную реакцию Дональда Трампа и привлечь пристальное внимание американских медиа, чтобы снизить их интерес к вопросам Ближнего Востока и Украины.
Взрывы на территории Украины и России
Российская армия вчера снова атаковала промышленный район города Запорожье с использованием планирующих бомб. В результате атаки погибли 13 человек, а ранения получили как минимум 100 человек.
Рано утром вчера украинские беспилотники нанесли удар по нефтехранилищу в городе Энгельс, Саратовская область, вызвав пожар, который продолжался весь день. Если утром местные власти заявляли, что пожар будет быстро потушен, и в целом результаты атаки незначительны, то к вечеру масштабы пожара значительно увеличились. При ликвидации возгорания погибли двое спасателей. К вечеру в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, что может означать начало эвакуации населения.
Через авиабазу в Энгельсе оперируют стратегические бомбардировщики, которые запускают ракеты по целям в Украине. Если в пожаре сгорело значительное количество авиационного или ракетного топлива, заменить его в больших объемах быстро не получится. Согласно данным о нефтехранилище на базе в Энгельсе, часть хранимого там топлива является стратегическим резервом.
На фронтах активность атак российской армии осталась на уровне предыдущих дней
Основные направления атак не изменились. Большинство потерь российской армии приходится на направления атак в Курской области и южной части Донбасса (район Покровска и территории южнее). На других направлениях интенсивность атак и численность задействованных сил значительно ниже.
- На Курском направлении российская армия продолжает интенсивные атаки. Хотя ей удалось незначительно улучшить свои позиции, значительных успехов достичь не удалось. Украинская армия пока не предпринимает попыток развить успех своих контратак.
- На Харьковском направлении российские войска несколько раз атаковали район города Волчанск, но безрезультатно.
- На Купянском направлении вчера наблюдалась активизация наступательных действий российских сил, однако без значимых результатов.
- На Лиманском направлении продолжаются активные атаки российских войск. В некоторых местах им удалось незначительно улучшить свои позиции, но крупных изменений на этом участке фронта не произошло.
- На Сиверском направлении российские войска пытались наступать в районе села Белогоровка, однако интенсивность атак постепенно снижается.
- В районе Бахмута продолжаются уличные бои в окрестностях Часов Яра, но темп наступления российских войск снизился. В Торецке идут ожесточённые бои, но российская армия пока не смогла полностью вытеснить украинские войска из города.
- На Покровском направлении украинское командование сообщило об ударе по командному пункту 8-й армии российских войск. Судя по информации, это был не основной штаб армии, а полевой штаб, координировавший действия на данном участке фронта. Интенсивность атак на Покровском направлении остаётся высокой. Местные власти сообщают об усилении артиллерийских обстрелов города российскими войсками.
- К юго-западу от Донецка российская армия значительно увеличила интенсивность атак, но ей не удалось окончательно вытеснить украинские войска из Курахово. На южных участках этого фронта также наблюдаются активные атаки, но за последние дни российским силам не удалось добиться значительного продвижения.
- На Покровском направлении украинское командование сообщило об ударе по командному пункту 8-й армии российских войск. Судя по информации, это был не основной штаб армии, а полевой штаб, координировавший действия на данном участке фронта. Интенсивность атак на Покровском направлении остаётся высокой. Местные власти сообщают об усилении артиллерийских обстрелов города российскими войсками.
- К юго-западу от Донецка российская армия значительно увеличила интенсивность атак, но ей не удалось окончательно вытеснить украинские войска из Курахово. На южных участках этого фронта также наблюдаются активные атаки, но за последние дни российским силам не удалось добиться значительного продвижения.
- На южном фронте бои ведутся за острова на реке Днепр. Это не крупные десантные операции, а попытки небольших диверсионных групп российской армии высадиться на контролируемых Украиной или нейтральных островах. Однако, кроме потерь, эти действия пока не принесли российским силам успеха.