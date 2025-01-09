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Минфин не поддержал предложение EKRE снизить НСО на продукты питания

Редактор: rus.postimees.ee
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Эстонские молочные продукты. Фото иллюстративное.
Эстонские молочные продукты. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Министерство финансов не поддерживает инициированный парламентской фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроект, предлагающий снижение ставки налога с оборота на продукты питания с 22% до 5%, пишет Rus.ERR.

По оценке министерства, снижение ставки налога с оборота на продукты питания приведет к значительным затратам государственного бюджета, которые составят не менее 400 миллионов евро в год.

«Учитывая состояние государственных финансов, такая мера не является целесообразной и эффективной», - считает Минфин.

Министерство также подчеркивает, что влияние снижения ставки налога на цены будет лишь частичным.

В четверг, 9 января, позицию Минфина по данному законопроекту планировало обсудить правительство, но в последний момент данный вопрос был снят с повестки дня заседания.

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