Министерство финансов не поддерживает инициированный парламентской фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроект, предлагающий снижение ставки налога с оборота на продукты питания с 22% до 5%, пишет Rus.ERR.
Минфин не поддержал предложение EKRE снизить НСО на продукты питания
По оценке министерства, снижение ставки налога с оборота на продукты питания приведет к значительным затратам государственного бюджета, которые составят не менее 400 миллионов евро в год.
«Учитывая состояние государственных финансов, такая мера не является целесообразной и эффективной», - считает Минфин.
Министерство также подчеркивает, что влияние снижения ставки налога на цены будет лишь частичным.
В четверг, 9 января, позицию Минфина по данному законопроекту планировало обсудить правительство, но в последний момент данный вопрос был снят с повестки дня заседания.