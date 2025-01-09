Минфин не поддержал предложение EKRE снизить НСО на продукты питания

По оценке министерства, снижение ставки налога с оборота на продукты питания приведет к значительным затратам государственного бюджета, которые составят не менее 400 миллионов евро в год.

«Учитывая состояние государственных финансов, такая мера не является целесообразной и эффективной», - считает Минфин.

Министерство также подчеркивает, что влияние снижения ставки налога на цены будет лишь частичным.

В четверг, 9 января, позицию Минфина по данному законопроекту планировало обсудить правительство, но в последний момент данный вопрос был снят с повестки дня заседания.