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ВИДЕО И БЛОГ Михал: первые новости года об экономике – положительные

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Заседание правительства пройдет в четверг, 9 января, в недавно отреставрированном Представительском доме Эстонского государства.
Заседание правительства пройдет в четверг, 9 января, в недавно отреставрированном Представительском доме Эстонского государства. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг, 9 января, правительство впервые провело пресс-конференцию в Доме рыцарства, отреставрированном для представительства государства.

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр инфраструктуры Владимир Свет (СДПЭ), а также министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200»).

Пресс-конференция началась в 12 часов дня. Смотрите запись эфира на портале Postimees.

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