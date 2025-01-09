В четверг, 9 января, правительство впервые провело пресс-конференцию в Доме рыцарства, отреставрированном для представительства государства.
ВИДЕО И БЛОГ ⟩ Михал: первые новости года об экономике – положительные
В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр инфраструктуры Владимир Свет (СДПЭ), а также министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200»).
Пресс-конференция началась в 12 часов дня. Смотрите запись эфира на портале Postimees.