Владельцы крупнейшей в Эстонии сети спортивных магазинов поссорились

Sportland International Group владеет магазинами Sportland и Sports Direct в Эстонии. Вместе с эстонскими основателями Аре Альтрая и Анти Калле она принадлежит зарегистрированной в Лондоне компании Frasers Group, бывшей Sports Direct International, с годовым оборотом в 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Sportland и Sports Direct объединились в 2013 году.

Из годового отчета Sportland International Group за 2023 финансовый год следует, что в прошлом году продажи компании составили 176,09 млн евро, а прибыль - 6,6 млн евро. В то же время видно, что в 2022 году выручка от продаж составила 164,8 млн евро, а прибыль - 11,1 млн евро.

Sportland Grupp - международная розничная группа по продаже товаров для спорта и отдыха, управляющая розничными магазинами Sportland, Sportland Outlet, Sportsdirect, USC, Timberland, Adidas и Under Armour в трех странах - Эстонии, Латвии и Литве.

11 декабря прошлого года Postimees написал, что компания Sportland отозвала своего генерального директора. Аре Альтрая, один из основателей Sportland, поблагодарил генерального директора за работу и объяснил, что они изменили зоны ответственности в управлении Sportland, чтобы успешно выйти из длительного спада в розничном секторе региона и быть готовыми к восстановлению экономики.

29 мая 2013 года стало известно, что ведущий британский ритейлер спортивных товаров, Sports Direct International, объявил о соглашении на приобретение 60% мажоритарной доли в Sportland International Group.