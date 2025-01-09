В первый день Рождества российский танкер Eagle S, относящийся к теневому флоту РФ, повредил подводный кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию. Почему мы не извлекли достаточно уроков из повреждения Balticconnector, и что следует усвоить теперь из инцидента с Estlink 2? Отвечают лидеры партий Эстонии.
Слово лидерам партий ⟩ Пеэтер Тали: «Мы хотели верить, что Путин больше не посмеет атаковать нашу подводную инфраструктуру»
РУУБЕН КААЛЕП (Эстонские националисты и консерваторы – ERK)
Повреждение подводного кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией – прямое доказательство агрессивного поведения России и ее готовности использовать методы гибридной войны для подрыва нашей безопасности и экономической независимости. Если повреждение газопровода Balticconnector должно было нас встряхнуть, то случай с Estlink 2 буквально кричит: мы опоздали.
К сожалению, реакция Эстонии на атаки России на инфраструктуру Балтийского моря оказалась слишком слабой. Во-первых, члены правительства избегали называть произошедшее военным или террористическим нападением на Эстонскую Республику, хотя очевидно, что это именно так.
Во-вторых, из опасений, что страны Южной Европы могут отреагировать слишком пассивно, было решено не инициировать применение 4-й статьи устава НАТО. Учитывая всю серьезность ситуации, это следовало сделать еще в октябре 2023 года, когда судно под флагом Гонконга перерезало трубопровод Balticconnector.
Эстонии необходимо немедленно предпринять два важных внешнеполитических шага.
Эстония должна поднять на консультациях НАТО вопрос о международной доступности датских проливов. Копенгагенская конвенция 1857 года, регулирующая этот вопрос, давно устарела, так как в то время не существовало жизненно важных подводных кабелей или гибридных атак. Эстонии жизненно важно, чтобы страны Балтийского региона разработали обновленные правила, позволяющие запрещать проход через датские проливы судам стран, причастных к атакам на сети связи, терроризму или обходу санкций.
Эстония и Финляндия должны установить морскую границу по центральной линии Финского залива в соответствии с международным морским правом. Конвенция ООН 1982 года о морском праве позволяет каждой стране устанавливать территориальное море шириной до 12 морских миль. Несмотря на то, что в 1990-х годах Эстония отказалась от этой возможности, оставив в центре Финского залива коридор международных вод, сегодня ясно, что Россия и Китай используют этот коридор для подрыва экономической и энергетической безопасности Эстонии и Финляндии.
Эти шаги следовало предпринять еще в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Оставление коридора международных вод в Финском заливе основывалось на наивной надежде на возможность мирных дипломатических отношений с Россией. Однако уже к 2022 году стало очевидно, что, если Путина не остановить, он с такой же жестокостью или еще более жестоко нападет и на страны Балтии.
Сегодня в Балтийском море идет война. Настало время это признать и действовать соответствующим образом. Все шаги, которые мы предпринимаем, должны основываться на простом принципе: мир достигается только тогда, когда мы показываем готовность защищать себя на всех фронтах: на море, в воздухе и на суше. Мы не боимся, мы не уступаем и не позволим России превратить Балтийское море в свою игровую площадку.
АНТИ ПООЛАМЕТС
Член Комиссии по национальной обороне Рийгикогу (Консервативная народная партия Эстонии - EKRE)
К сожалению, Эстония не извлекла уроков из полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и продолжила оптимистично относиться к российскому бизнесу супруга премьер-министра Каи Каллас. После предыдущей диверсии Эстония должна была гораздо энергичнее заняться защитой подводных соединений в странах НАТО в Балтийском море, а действия должны были разрабатываться совместно. К счастью, решение смогла найти Финляндия.
Возможность быстрого отключения связей с помощью простой диверсии подтверждает, что вера в безопасность подводных кабелей и функционирование биржи электроэнергии оказалась колоссом на глиняных ногах. Дальнейшие планы зеленого поворота сделают энергетическую систему еще более уязвимой. Было ясно, что у Эстонии нет средств для предотвращения таких диверсий, но никаких действий по приобретению соответствующего оборудования предпринято не было.
По совету бывшего командующего ВМФ Юри Саски следует быстро принять решение о заказе подходящего судового оборудования, способного выполнять соответствующие операции. Для защиты подводной инфраструктуры также должны быть реализованы дополнительные технические решения, такие как усиленная оболочка кабеля. В целом это бы обошлось дешевле, чем ущерб, нанесенный еще одним «потерянным» якорем. Время усыпляющих тезисов типа «Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде» прошло.
ЯАК МАДИСОН
Член Европейского парламента (Центристская партия)
Если ответить очень кратко, то не изучены и, похоже, не изучаются два важнейших факта: зависимость от импорта энергоносителей представляет собой угрозу безопасности, и Эстонии, как морской стране, должно быть стыдно, что у нас нет никаких способностей к военно-морскому делу.
Первая ошибка, то есть зависимость от импорта энергоносителей, напрямую связана с зеленым экстремизмом, в результате которого наш сланцевый сектор будет закрыт, и мы надеемся импортировать недостающую энергию благодаря сотрудничеству с Финляндией. Но если посмотреть на наше географическое положение, геополитическую ситуацию и деятельность нашего восточного соседа, такая энергетическая политика либо идеологически глупа, либо на правительственном уровне фактически действуют люди, завербованные российскими спецслужбами.
Поэтому первый урок должен заключаться в том, что мы должны использовать наше национальное богатство, то есть сланец, для обеспечения безопасности поставок и предсказуемости цен на энергоносители для рядовых потребителей и предпринимателей.
Вторая ошибка заключается в том, что, хотя мы всегда жили, осознавая постоянную угрозу безопасности, и пытались за пределами страны выглядеть экспертами по России, у нас нет флота и соответственно нет возможностей оперативно действовать в морских условиях. Да, создание и содержание высококачественного флота стоит денег, но свобода стоит еще дороже.
Вместе с председателем Центристской партии мы неоднократно призывали Эстонию в срочном порядке взять кредит на национальную оборону, чтобы устранить бреши в нашей безопасности, которые Партия реформ создавала своим бездействием на протяжении десятилетий, и за счет этого получить возможность быстро и эффективно действовать и на море.
РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД
Член Комиссии по национальной обороне Рийгикогу (Социал-демократическая партия)
До сих пор взгляды Эстонии на национальную оборону были – и вполне оправданно – в первую очередь ориентированы на сухопутные войска. Наш самый большой экзистенциальный риск – это возможное вторжение в страну российских вооруженных сил через сухопутную границу на востоке. И поэтому оборонные инвестиции в основном пошли на укрепление сухопутных войск и развитие их новых возможностей.
Справедливо признать, что при планировании и финансировании национальной обороны Эстонии защита подводной инфраструктуры не была в центре внимания, и Россия сейчас пользуется уязвимостью нашей страны и стран-соседей.
В случае с российскими операциями на Балтийском море прежде всего важно правильно оценить их цель. Мы также должны оценить, повлечет ли эта деятельность необходимость пересмотреть наши предыдущие подходы и планы. Да, угрозу необходимо отразить, но тогда мы должны также учитывать, что нас могут ввести в заблуждение и вынудить совершить неразумные поступки.
Проще говоря: если кто-то утверждает, что в будущем нам нужно больше инвестировать в защиту подводной инфраструктуры, то надо понимать, что тогда средств для инвестиций в другие оборонные аспекты будет меньше. Поэтому направления действий необходимо продумывать очень тщательно.
В любом случае враг где-то добьется успеха, а где-то – нет. Наша задача – сделать так, чтобы он не смог добиться стратегического успеха, поэтому нам нужно быть очень хладнокровными в отношении того, на чем действительно сосредоточиться. Эстония имеет профессиональные Силы обороны, и мы можем проводить соответствующий анализ и принимать на их основе политические решения. И у нас есть союзники, с которыми мы можем сделать больше, чем Россия.
АНДРУС КААРЕЛЬСОН
Член правления Партии правых
Проблема эстонской энергетики не столько в незащищенных морских кабелях или даже агрессивном восточном соседе, сколько в том, что на протяжении многих лет мы возлагали обеспечение своих важнейших потребностей на плечи других. Такая позиция нескольких предыдущих правительств была недальновидной, а теперь мы знаем, что она просто-напросто опасна для Эстонии.
Эстония должна иметь возможность производить собственную энергию, у нас должно быть столько контролируемых мощностей, чтобы мы могли поддерживать работу нашей промышленности, чтобы мы могли предлагать конкурентоспособные цены на энергию для привлечения крупных промышленных инвестиций. Даже до последнего разрыва кабеля средняя цена на электроэнергию у нас была примерно в два раза выше, чем в Финляндии и Швеции.
Это оказывает прямое влияние на всех жителей Эстонии: падает конкурентоспособность экономики, не приходят иностранные инвестиции, общество становится беднее. Сегодняшнее правительство не занимается этими проблемами. Ни в проекте Закона о климате, ни в плане развития энергетической экономики до 2035 года нет ни слова о снижении цен на электроэнергию в Эстонии, чтобы она стала конкурентоспособной.
Так что же делать? Во-первых, должно быть отменено решение о том, что Эстония откажется от производства сланцевой электроэнергии к 2035 году. Даже Евросоюз не требует прекращения производства электроэнергии из сланца, мы просто обязаны соблюдать нормы выбросов и использовать в качестве топлива помимо сланца биомассу.
Однако в долгосрочной перспективе на территории Эстонии должна производиться ядерная энергия. Это гарантирует энергетическую безопасность Эстонии, надежность энергоснабжения и необходимые контролируемые мощности на случай, если ветер стихнет или кабель снова оборвется. Задача государства – не теряя времени создать необходимую законодательную базу для строительства АЭС. Министерству климата необходимо ускорить разработку Закона о ядерной энергетике и безопасности.
ХЕЛИР-ВАЛЬДОР СЕЭДЕР
Председатель фракции «Отечество» в Рийгикогу
Поломки и повреждения подводной инфраструктуры на Балтийском море в последние годы – это не случайность, а целенаправленное гибридное нападение России и расшатывание границ. Поэтому реакция демократического мира не должна демонстрировать слабость, ведь слабость подталкивает агрессора к следующим шагам.
У Эстонии есть возможность предпринять несколько политических и практических шагов, которые обеспечат нашу безопасность, в том числе внутреннюю. Первый уже находится на рассмотрении Рийгикогу – внесение изменений в Конституцию, которые лишат граждан России права голоса на выборах в местные органы власти. «Отечество» продолжает работать над тем, чтобы не имели права голоса и лица без гражданства.
Вышеупомянутое также относится ко второму шагу: полному закрытию границы с Россией, которая по сути является временной контрольной линией. Стоит напомнить, что уже в октябре прошлого года Полиция безопасности обратила внимание на явную опасность, исходящую от лиц с двойным гражданством Эстонии и России, которые могут свободно перемещаться между двумя странами и поэтому находятся под пристальным наблюдением российских спецслужб.
Точно так же из общения с МВД мы знаем, что среди обладателей так называемого «серого паспорта» на самом деле тысячи людей имеют российское гражданство. Как страна, мы не должны допускать свободного перемещения таких лиц из Эстонии в страну, режим которой Рийгикогу объявил террористическим.
Чтобы контролировать дополнительные шаги на море и под водой, Эстония должна сначала провести переговоры с Финляндией и, в более широком смысле, с союзниками по НАТО. Принятое когда-то решение сохранить международные воды в центре Финского залива сейчас предоставляет чрезмерную свободу российскому теневому флоту и представляет угрозу как подводной инфраструктуре, так и окружающей среде.
Поэтому разумно вступить в переговоры с Финляндией о расширении береговых зон. «Отечество» инициировало соответствующие обсуждения в правительстве в январе 2023 года, но, к сожалению, нынешняя правительственная коалиция за два года не предприняла никаких дальнейших шагов в этом направлении, и результатом стали неоднократные поломки инфраструктуры.
ПЕЭТЕР ТАЛИ
Председатель комиссии Рийгикогу по делам Европы и член комиссии по национальной обороны (Ээсти 200)
Нам хотелось верить, что мы живем в мирное время и что путинский режим больше не смеет атаковать нашу подводную инфраструктуру, потому что после нападения на Balticconnetor в Балтийском море появился фрегат ВМС Великобритании HMS Richmond, и НАТО сделало заявление. Мы ошибались.
Мы позволили убаюкать себя рассказом чиновников о том, что ничего больше сделать невозможно, поскольку международное морское право незыблемо, и Эстонии приходится полагаться в основном на союзников.
Режим Путина сделал выводы из нашей вялой реакции на успешную атаку китайского конрейнеровоза Newnew Polar Bear на нашу инфраструктуру, и начал планировать и осуществлять следующие атаки. Путин вместе со своими союзниками Китаем, Ираном и Северной Кореей ведет войну с западным миром, которая, к счастью, отчасти все еще является гибридной. Финны продумали план действий и без колебаний реализовали его.
Путинский режим сдерживает только грубая военная мощь, но на приспешников режима можно влиять и экономическими средствами.
На политиках лежит ответственность инициировать быстрые изменения в таких законах, как наш Пенитенциарный кодекс, и создавать международные альянсы для наказания и сдерживания агрессора.
Вот девять пунктов, к выполнению которых можно перейти незамедлительно.
1. Доступ российского теневого флота в Балтийское море должен быть закрыт или, в крайнем случае, решительно ограничен. Это можно сделать в сотрудничестве со странами Евросоюза, расположенными на берегах Балтийского моря.
2. Необходимо начать пересмотр международного морского права.
3. В качестве наказания Eagle S должен быть конфискован и продан вместе с грузом, а деньги должны быть направлены на ремонт инфраструктуры или поддержку Украины. Чтобы очередным потенциальным диверсантам неповадно было.
4. НАТО уже приняло решение увеличить свое морское присутствие в Балтийском море, но Эстония также должна выполнить свою домашнюю работу. Современная война ведется одновременно на суше, на море, в воздухе, космосе, кибер- и информационном пространстве. В военном планировании мы слишком много внимания уделяем снарядам, то есть наземным операциям. К сожалению, развитие военно-морского флота застопорилось.
5. Продумать, упростить и использовать правила применения силы в Балтийском море.
6. Перед Силами обороны стоит задача заменить, мягко говоря, устаревший военный флот.
7. Авиационные ресурсы страны должны быть объединены с ВВС для развития поисково-спасательных операций, специальных операций и способности быстрого реагирования.
8. Провести штабные учения политического уровня с союзниками по Балтийскому морю.
9. Проводить регулярные военные учения по противодействию гибридным и военным атакам.
ЫННЕ ПИЛЛАК
Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу
Мы недооценили готовность России и ее союзников рискнуть тем, что будет использована статья 4 устава НАТО. Мы знаем, что Россия стремится настойчиво показать: разрыв связей с ней – большая и дорогостоящая ошибка. Таким образом, она пытается убедить страны, поддерживающие Украину, что лучше бы им вернуться к сотрудничеству с Россией.
Однако Эстония сделала свой выбор. Мы стоим на стороне демократии и свободы. Поэтому никто не может гарантировать, что события конца прошлого года не будут вновь повторены. Мы должны быть к этому готовы. Мы усвоили, что вместе с союзниками необходимо обеспечить более ясное понимание того, что происходит с нашей критической инфраструктурой как под водой, так и над ней.
Второй урок заключался в том, чтобы донести до агрессора послание, что сдерживание возможно на обоих фронтах. НАТО увеличивает свое военное присутствие в Балтийском море, и на любой злонамеренный шаг российского теневого флота последует быстрая реакция.
Третий урок - необходимость модернизировать наше морское право, чтобы права стран на защиту своей инфраструктуры были четко определены, а действия по предотвращению угроз – однозначно понятны. Министр обороны планирует на этой неделе представить в правительство законопроект, который предоставит ВМС Эстонии большие полномочия для реагирования в случае подозрений на диверсию. В частности, эстонские ВМС получат право при необходимости вмешиваться в проблемы, возникшие в экономической зоне международных вод – например, с использованием вертолета Департамента полиции и погранохраны или специального подразделения команды «К».
Четвертый урок стал отрезвляющим осознанием того, что мы должны инвестировать больше средств в нашу собственную способность защищать государство на море. Эти обсуждения уже ведутся как в парламенте, так и в правительстве.
ЭВЕЛИН СЕПП
Сопредседатель Партии зеленых Эстонии
Мы уже многие годы находимся в состоянии гибридной войны с Россией. Однако это никак не мешало эстонским правительственным партиям – в разное время разным – терпимо относиться к сохранению деловых и иных связей с Россией и российским капиталом, а иногда даже извлекать из этого выгоду.
Этот факт делает политические шаги правительства либо бессильными, либо показными. Всего предпринимается слишком мало, слишком поздно и, как говорится, «для вида».
Начнем с того, что Балтийское море следует рассматривать как внутреннее море НАТО, выстраивая соответствующее сотрудничество и возможности. Также нужно однозначно решить, что обслуживание судов, стоящих на якоре в нашей экономической зоне, приравнивается к государственной измене, пока в Европе продолжается война, развязанная Россией.
После последнего расширения НАТО любые аспекты сотрудничества с соседями по Балтийскому морю, будь то координация, реальная боеготовность или оснащение, должны приобрести значительно больший смысл.
Что касается оснащения, требуется интегрированная защита и средства гражданской обороны, возможности мониторинга и реагирования, новые строительные нормы. Но главное – это дублирование и развитие локальных решений в области связи и энергетических сетей, поскольку их нынешнее состояние предназначено для «хороших времен».
Это особенно важно для сохранения топливных резервов Эстонии и обеспечения стабильности энергоснабжения. Значение последнего становится все более локальным. Речь больше не идет о соединении между Эстонией и Финляндией, а о том, как в случае любых рисков удержать в рабочем состоянии электроснабжение для домохозяйств Эстонии и местных промышленных предприятий.