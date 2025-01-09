Слово лидерам партий Пеэтер Тали: «Мы хотели верить, что Путин больше не посмеет атаковать нашу подводную инфраструктуру»

В любом случае враг где-то добьется успеха, а где-то – нет. Наша задача – сделать так, чтобы он не смог добиться стратегического успеха, поэтому нам нужно быть очень хладнокровными в отношении того, на чем действительно сосредоточиться. Эстония имеет профессиональные Силы обороны, и мы можем проводить соответствующий анализ и принимать на их основе политические решения. И у нас есть союзники, с которыми мы можем сделать больше, чем Россия.

АНДРУС КААРЕЛЬСОН

Член правления Партии правых

Андрус Каарельсон. Фото: Peeter Langovits

Проблема эстонской энергетики не столько в незащищенных морских кабелях или даже агрессивном восточном соседе, сколько в том, что на протяжении многих лет мы возлагали обеспечение своих важнейших потребностей на плечи других. Такая позиция нескольких предыдущих правительств была недальновидной, а теперь мы знаем, что она просто-напросто опасна для Эстонии.

Эстония должна иметь возможность производить собственную энергию, у нас должно быть столько контролируемых мощностей, чтобы мы могли поддерживать работу нашей промышленности, чтобы мы могли предлагать конкурентоспособные цены на энергию для привлечения крупных промышленных инвестиций. Даже до последнего разрыва кабеля средняя цена на электроэнергию у нас была примерно в два раза выше, чем в Финляндии и Швеции.