ФОТО «Мы можем гордиться нашей полицией»: Карис узнал подробности о деятельности интернет-мошенников

Карис написал в социальных сетях, что жертвами мошенничества становятся люди независимо от возраста, национальности или сферы деятельности. «В ловушку может попасть каждый, потому что схемы преступников становятся всё изощрённее, а их инструменты - всё умнее», - отметил президент.

«Сегодня в Департаменте полиции и погранохраны я получил информацию, в том числе о быстро растущем виде преступлений, в результате которых в прошлом году жители Эстонии потеряли 53 миллиона евро. Однако я убедился, что полиция действует против этих преступников с не меньшей изобретательностью», - заявил Карис.

«Настолько изобретательно, что полицейская операция в Эстонии была признана Европолом самой инновационной в прошлом году. И, конечно, в ходе этой операции было задержано 37 преступников по всей Европе. У нас есть основания гордиться нашей полицией», – подчеркнул он.