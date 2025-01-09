В многоквартирном доме загорелась кровать, пока хозяин квартиры был в магазине

В четверг утром, в 8:21, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Нурме в Тарту. Дым был виден через окна первого этажа.

Жители дома успели покинуть здание, в то время как хозяин горящей квартиры находился в магазине. Пожар возник в результате возгорания кровати и стены за ней. Из-за высокой температуры также разбилось окно.

Пожар был потушен, а помещение проветрено. Спасатели порекомендовали владельцу квартиры вызвать электриков для проверки состояния электросистемы. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.