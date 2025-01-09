Подразделение финской полиции по расследованию киберпреступлений участвовало в расследовании, координируемом Европолом. Финские следователи занялись этим делом по инициативе украинской полиции.

Преступники создавали фейковые профили в социальных сетях, через которые выступали покупателями товаров на Facebook. Преступники отправляли продавцам фишинговые ссылки, которые вели на мошеннические сайты. На этих страницах продавцов просили ввести данные банковской карты.

Мошенничества произошли в Финляндии, Норвегии, Дании и Венгрии. В Финляндии злоумышленникам удалось обмануть 40 человек, у которых удалось выманить более 60 тысяч евро.

Сейчас у правоохранительных органов девять подозреваемых. Они являются гражданами Украины.