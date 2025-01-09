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Кто покажет чемпионат мира по футболу и что будет с Олимпиадой? Сокращения ERR вызвали оживление на рынке спортивных трансляций

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Год назад на рынке телевизионных прав эффект домино вызвал уход Viaplay. Приведет ли нехватка средств у ERR к тому, что им придется частично продать свой портфель?
Год назад на рынке телевизионных прав эффект домино вызвал уход Viaplay. Приведет ли нехватка средств у ERR к тому, что им придется частично продать свой портфель? Фото: Jürgen Fromme

Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) в этом году и в ближайшем будущем располагает значительно меньшим бюджетом для трансляции спортивных событий в привычном для эстонцев формате. Решением проблемы может стать сотрудничество с коммерческими каналами, которые помогут делить права на прямые трансляции.

Duo Media Networks уже объявила о показе финального турнира чемпионата Европы по футболу в 2028 году, и в ближайшее время от них могут поступить новости, которые порадуют футбольных болельщиков.

Права на трансляцию спортивных соревнований снова стали горячей темой. На прошлой неделе Duo Media Networks, в состав которой входят Kanal 2 и Duo 5, объявила о показе финального турнира чемпионата Европы по футболу 2028 года.

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