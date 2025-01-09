Кто покажет чемпионат мира по футболу и что будет с Олимпиадой? Сокращения ERR вызвали оживление на рынке спортивных трансляций

Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) в этом году и в ближайшем будущем располагает значительно меньшим бюджетом для трансляции спортивных событий в привычном для эстонцев формате. Решением проблемы может стать сотрудничество с коммерческими каналами, которые помогут делить права на прямые трансляции.
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