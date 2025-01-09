За 11 месяцев прошлого года отдел страхования жизни Swedbank выплатил почти 4,2 млн евро, что стало самой большой суммой выплат за всю историю страховой компании. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сумма выплат увеличилась на 40%.
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Отдел страхования жизни Swedbank в прошлом году выплатил рекордную сумму
За 11 месяцев прошлого года отдел страхования жизни Swedbank выплатил почти два миллиона евро в качестве пособий по смерти, 1,4 миллиона евро в качестве пособий по инвалидности и 800 000 евро в качестве пособий по травмам.