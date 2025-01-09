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Отдел страхования жизни Swedbank в прошлом году выплатил рекордную сумму

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Лого Swedbank.
Лого Swedbank. Фото: Peeter Langovits / Postimees

За 11 месяцев прошлого года отдел страхования жизни Swedbank выплатил почти 4,2 млн евро, что стало самой большой суммой выплат за всю историю страховой компании. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года сумма выплат увеличилась на 40%.

За 11 месяцев прошлого года отдел страхования жизни Swedbank выплатил почти два миллиона евро в качестве пособий по смерти, 1,4 миллиона евро в качестве пособий по инвалидности и 800 000 евро в качестве пособий по травмам.

Среди погибших 65% составляют мужчины и 35% - женщины. Мужчины также чаще попадали в несчастные случаи, чем женщины: почти в двух третях случаев травмы получали мужчины. Две трети случаев потери трудоспособности приходится на женщин.

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