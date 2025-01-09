Галерея Эпп Мяэ объявила о завершении карьеры

«Думаю, многие уже догадались, почему вас сегодня сюда пригласили. Думаю, что сегодня в моей жизни завершается один очень большой этап, - начала 32-летняя Мяэ, едва сдерживая слезы. - Мне нелегко стоять перед вами, потому что борьба играла очень важную роль в моей жизни. Хотя я эмоциональна, и могу расплакаться, на самом деле сегодня я также очень счастлива».

Она продолжила: «Прежде всего хочу от всей души поблагодарить Эстонскую федерацию борьбы, которая долгое время стояла за моей спиной, поддерживала меня как финансово, так и морально. Спасибо Эстонскому олимпийскому комитету, который верил в меня, поддерживал меня и помогал на моем пути. Хочу поблагодарить также семью, своих поклонников, друзей и всех спортивных болельщиков, которые переживали за мои успехи на протяжении всех этих лет. Также хочу поблагодарить журналистов за то, что освещали мой путь в течение этих лет, радовались моим результатам, как и все остальные.