Одна из самых успешных спортсменок в истории Эстонии, специализирующаяся на борьбе Эпп Мяэ, сегодня объявила, что завершает свою карьеру. К трогательному сообщению прилагалась и радостная новость.
Галерея ⟩ Эпп Мяэ объявила о завершении карьеры
«Думаю, многие уже догадались, почему вас сегодня сюда пригласили. Думаю, что сегодня в моей жизни завершается один очень большой этап, - начала 32-летняя Мяэ, едва сдерживая слезы. - Мне нелегко стоять перед вами, потому что борьба играла очень важную роль в моей жизни. Хотя я эмоциональна, и могу расплакаться, на самом деле сегодня я также очень счастлива».
Она продолжила: «Прежде всего хочу от всей души поблагодарить Эстонскую федерацию борьбы, которая долгое время стояла за моей спиной, поддерживала меня как финансово, так и морально. Спасибо Эстонскому олимпийскому комитету, который верил в меня, поддерживал меня и помогал на моем пути. Хочу поблагодарить также семью, своих поклонников, друзей и всех спортивных болельщиков, которые переживали за мои успехи на протяжении всех этих лет. Также хочу поблагодарить журналистов за то, что освещали мой путь в течение этих лет, радовались моим результатам, как и все остальные.
«Хочу отдельно поблагодарить тренеров. Тех, кто работал со мной в последние годы, а также тех, кто был со мной с самого начала. Конечно, за всю карьеру было много людей, сыгравших важную роль в том, чтобы я могла считать свою карьеру настоящей и достигать лучших результатов. Особенно хочу поблагодарить Хенна Пыллусте, который тогда помог мне принять решение, продолжать ли заниматься спортом. Он был тренером по борьбе в «Аудентесе» - если бы он сказал, что меня не возьмут в группу мальчиков, мне пришлось бы выбрать другой путь, и я не стала бы борцом».
На пресс-конференции Мяэ также сообщила, что ждет ребенка. «Хотя с сегодняшним днем заканчивается одна цель, природа не терпит пустоты. Я сейчас счастливая, потому что не стою здесь одна - я жду ребенка. Это новая цель в моей жизни. Новый этап, которого я с нетерпением жду», - сказала она.
Среди наград Мяэ семь медалей с титульных соревнований. На чемпионатах мира она завоевала серебро (2021) и три бронзы (2015, 2019 и 2022), а на чемпионатах Европы у Мяэ полный комплект медалей: золото (2021), серебро (2022) и бронза (2017).
Больше титульных медалей в Эстонии среди женщин лишь у фехтовальщиц Ирины Эмбрих (14), Юлии Беляевой (12) и Эрики Кирпу (8), а также у лыжницы Кристины Шмигун-Вяхи (9). У велосипедистки Эрики Салумяэ и фехтовальщицы Кристины Кууск также по семь медалей.