По словам Пакосты, Астрид Аси и раньше работала в прокуратуре, у нее два высших образования, второе из них в сфере ИТ-права. «Обязанность государства обеспечивать правосудие, которая связана с IT-правом и его технологическим развитием, - это одна из областей, где мы ожидаем очень быстрого прогресса от прокуратуры», - сказала Пакоста на пресс-конференции правительства в четверг.