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Пакоста выдвинула в качестве кандидата в генпрокурора страны Астрид Аси (1)

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Фото статьи
Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста выдвинула в качестве кандидата в генерального прокурора страны главу Харьюского уездного суда Астрид Аси.

По словам Пакосты, Астрид Аси и раньше работала в прокуратуре, у нее два высших образования, второе из них в сфере ИТ-права. «Обязанность государства обеспечивать правосудие, которая связана с IT-правом и его технологическим развитием, - это одна из областей, где мы ожидаем очень быстрого прогресса от прокуратуры», - сказала Пакоста на пресс-конференции правительства в четверг.

Пакоста добавила, что у Аси также многолетний опыт работы в частном секторе, в том числе в Telia, ее также крайне высоко ценят в качестве руководителя суда и она также работала в дисциплинарной коллегии, действующей при госсуде.

«Если и правовая комиссия Рийгикогу согласится с этим мнением, а правительство его поддержит, Астрид Аси станет генеральным прокурором страны», - добавила Пакоста.

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