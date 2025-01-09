Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста выдвинула в качестве кандидата в генерального прокурора страны главу Харьюского уездного суда Астрид Аси.
По словам Пакосты, Астрид Аси и раньше работала в прокуратуре, у нее два высших образования, второе из них в сфере ИТ-права. «Обязанность государства обеспечивать правосудие, которая связана с IT-правом и его технологическим развитием, - это одна из областей, где мы ожидаем очень быстрого прогресса от прокуратуры», - сказала Пакоста на пресс-конференции правительства в четверг.
Пакоста добавила, что у Аси также многолетний опыт работы в частном секторе, в том числе в Telia, ее также крайне высоко ценят в качестве руководителя суда и она также работала в дисциплинарной коллегии, действующей при госсуде.
«Если и правовая комиссия Рийгикогу согласится с этим мнением, а правительство его поддержит, Астрид Аси станет генеральным прокурором страны», - добавила Пакоста.