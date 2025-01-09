В прошлом месяце окружная прокуратура по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями завершила уголовное расследование нарушений требований государственных тендеров Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK). Расследование, продолжавшееся почти пять лет, не привело к предъявлению обвинений. Тем не менее, для прекращения производства подозреваемые были вынуждены выплатить государству более 200 000 евро.
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Завершение судебного разбирательства обошлось врачам и предпринимателю в солидную сумму
Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении руководителя Центра хирургии позвоночника ITK Таави Тоомела, ведущего врача Расмуса Алликвеэ, а также владельца компаний Antsma и Hansaspine Антса Мяэльта по принципу оппортунитета. Это означает, что, по мнению прокурора, события, описанные в обвинении, действительно имели место, однако вина подозреваемых незначительна, общественный интерес к делу отсутствует, и расследование может быть завершено без предъявления обвинений.