Завершение судебного разбирательства обошлось врачам и предпринимателю в солидную сумму

Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении руководителя Центра хирургии позвоночника ITK Таави Тоомела, ведущего врача Расмуса Алликвеэ, а также владельца компаний Antsma и Hansaspine Антса Мяэльта по принципу оппортунитета. Это означает, что, по мнению прокурора, события, описанные в обвинении, действительно имели место, однако вина подозреваемых незначительна, общественный интерес к делу отсутствует, и расследование может быть завершено без предъявления обвинений.