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С могилы отца жительницы Таллинна был украден памятник. Есть ли надежда поймать вора?

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Могильные камни. Иллюстративное фото.
Могильные камни. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

Жительница Таллинна рассказала, что с могилы ее отца был украден могильный камень. По данным полиции, в прошлом году на кладбищах Эстонии было совершено более десяти краж, а перспектива раскрытия таких преступлений невысока.

«В декабре мой близкий родственник обнаружил кражу памятника», - рассказала  Rus.Postimees жительница Таллинна, пожелавшая сохранить анонимность. Она уточнила, что в полицию пока не обращалась, потому что при обнаружении кражи ее родственник был настолько в шоке, что не додумался сделать фотографию, однако в ближайшее время заявление в полицию будет написано. 

«Поскольку кладбища Таллинна - это общественное пространство общей площадью 340 гектаров, кражи с могильных участков случаются», - признал руководитель отдела кладбищ парка Кадриорг Хейки Каськ.

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