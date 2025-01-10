Жительница Таллинна рассказала, что с могилы ее отца был украден могильный камень. По данным полиции, в прошлом году на кладбищах Эстонии было совершено более десяти краж, а перспектива раскрытия таких преступлений невысока.
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С могилы отца жительницы Таллинна был украден памятник. Есть ли надежда поймать вора?
«В декабре мой близкий родственник обнаружил кражу памятника», - рассказала Rus.Postimees жительница Таллинна, пожелавшая сохранить анонимность. Она уточнила, что в полицию пока не обращалась, потому что при обнаружении кражи ее родственник был настолько в шоке, что не додумался сделать фотографию, однако в ближайшее время заявление в полицию будет написано.