С могилы отца жительницы Таллинна был украден памятник. Есть ли надежда поймать вора?

«В декабре мой близкий родственник обнаружил кражу памятника», - рассказала Rus.Postimees жительница Таллинна, пожелавшая сохранить анонимность. Она уточнила, что в полицию пока не обращалась, потому что при обнаружении кражи ее родственник был настолько в шоке, что не додумался сделать фотографию, однако в ближайшее время заявление в полицию будет написано.