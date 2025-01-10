«То болото, то каток»: жительница столичного района возмущена состоянием обновленного променада

«Сегодня я была поначалу приятно удивлена тем, что отремонтированный промедан в Ыйсмяэ открыли для публики. К сожалению, как налогоплательщик, я не могу принять выполненную работу и не согласна с тем, что все было выполнено качественно», - пожаловалась в своем письме таллиннка Алиса.