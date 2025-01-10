«Сегодня я была поначалу приятно удивлена тем, что отремонтированный промедан в Ыйсмяэ открыли для публики. К сожалению, как налогоплательщик, я не могу принять выполненную работу и не согласна с тем, что все было выполнено качественно», - пожаловалась в своем письме таллиннка Алиса.
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«То болото, то каток»: жительница столичного района возмущена состоянием обновленного променада
По ее словам на участке променада между гимназией Ярвеотса и детским садом Naksitrallid отсутствует какой-либо дренаж, из-за чего весной и осенью территория затапливалась, а в холодную погоду превращалась в опасный каток.