Хенн Пыллуаас и Антс Фрош присоединяются к партии «Отечество»

«Эстония находится в крайне сложной ситуации. Наша экономика в упадке, и она падает быстрее, чем в Европе. После тщательных обсуждений с моим коллегой, мы пришли к выводу, что альтернативы, кроме присоединения к партии "Отечество", нет», - сказал Пыллуаас.

«В эти трудные времена нужно сплотиться. Мы должны двигаться вперед вместе, и будущая работа будет, безусловно, очень обширной и сложной. Сейчас, будучи так называемыми «безпартийными» в Рийгикогу - без фракции и партии, - к сожалению, невозможно полностью реализовать мандат, который нам доверили избиратели», - пояснил Пыллуаас.

Он добавил, что согласно регламенту Рийгикогу, без фракции депутаты не могут выполнять многие действия, например, работа в комиссиях частично ограничена. «Полные решимости, мы приняли это решение, которое считаем наилучшим», - заключил Пыллуаас.

Пыллуаас и Фрош покинули партию Эстонские националисты и консерваторы (ERK) в середине декабря.

ERK была основана прошлым летом политиками, покинувшими ​Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).