Кая Каллас: Трамп должен уважать суверенитет Гренландии

«Мы должны уважать территориальную целостность и суверенитет Гренландии», - сказала Каллас журналистам.

Напомним, что одержимость Трампа объединением Гренландии с Соединёнными Штатами началась ещё в его первый срок, когда правительство Дании было вынуждено ответить решительным отказом на планы Трампа. Идея контролировать Гренландию - а также Панамский канал - снова оказалась в повестке за несколько недель до начала второго срока Трампа.

Когда на пресс-конференции во вторник Трампа спросили, готов ли он подтвердить, что не будет использовать военную силу или экономическое давление для присоединения Гренландии и Панамского канала, Трамп ответил: «Я не могу дать подтверждения ни в одном из этих случаев. Но я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности.»

Трамп добавил, что установит для Дании очень высокие тарифы, если страна не согласится продать Гренландию США, и выразил сомнение, есть ли у Дании вообще легитимное право на Гренландию, сообщает New York Times.