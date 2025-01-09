Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сказала в четверг в ответ на заявление будущего президента США Дональда Трампа о потенциальном захвате Гренландии, что следует уважать суверенитет Гренландии.
Кая Каллас: Трамп должен уважать суверенитет Гренландии
«Мы должны уважать территориальную целостность и суверенитет Гренландии», - сказала Каллас журналистам.
Напомним, что одержимость Трампа объединением Гренландии с Соединёнными Штатами началась ещё в его первый срок, когда правительство Дании было вынуждено ответить решительным отказом на планы Трампа. Идея контролировать Гренландию - а также Панамский канал - снова оказалась в повестке за несколько недель до начала второго срока Трампа.
Когда на пресс-конференции во вторник Трампа спросили, готов ли он подтвердить, что не будет использовать военную силу или экономическое давление для присоединения Гренландии и Панамского канала, Трамп ответил: «Я не могу дать подтверждения ни в одном из этих случаев. Но я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности.»
Трамп добавил, что установит для Дании очень высокие тарифы, если страна не согласится продать Гренландию США, и выразил сомнение, есть ли у Дании вообще легитимное право на Гренландию, сообщает New York Times.