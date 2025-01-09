В день открытия Спортивной столицы Певческое поле превратится в лыжный центр

Челлендж по подсчету шагов набирает обороты

С 1 января в приложении для трекинга активности FitSphere, разработанном эстонцами, стартовал челлендж «7000 шагов», который продлится весь 2025 год. Цель каждого участника – пройти за год 2,4 миллиона шагов. Цифра может показаться пугающей, однако на самом деле это всего 200 000 шагов в месяц, то есть в среднем чуть менее 7000 шагов в день.

За первую неделю вызов приняли более 5300 человек, которые прошли в общей сложности 250 миллионов шагов. Пройденные в рамках вызова шаги отображаются ЗДЕСЬ.

Первое крупное соревнование пройдет уже на этой неделе

Программа международных крупных соревнований, организаторами которых являются спортивные союзы, откроется в субботу, 11 января, в ледовом холле «Тондираба», где сборная Эстонии U20 по хоккею на льду примет участие в турнире группы B первого дивизиона чемпионата мира. За место в группе A также поборются Япония, Украина, Италия, Польша и Корея.

В начале года в «Тондираба» определятся и чемпионы Европы по фигурному катанию. В соревнованиях, которые начнутся 28 января, из представителей Эстонии в женском одиночном катании участвует Нина Петрыкина, в мужском одиночном катании – братья Александр и Михаил Селевко.

«На проходящих в Таллинне крупных соревнованиях можно будет поддержать лучших спортсменов, которые являются примером для многих, особенно для наших молодых спортсменов. Поднять дух местных участников соревнований мы, безусловно, сможем, показав им, что домашняя публика болеет за них», – добавил Осиновский.

Всего в течение 2025 года в Таллинне пройдет более 20 крупных международных спортивных мероприятий. Ознакомиться с мероприятиями Спортивной столицы можно ЗДЕСЬ, а также на Facebook-странице Spordipealinn 2025.

Амбассадорами Таллинна – Спортивной столицы Европы 2025 г. стали Ханнес Хермакюла, Ирина Эмбрих, Саския Алусалу, Реэт Линна, Микк Юрьенс, Танель Кангерт, Ингер Фридолин, Герд Кантер, Керсти Кальюлайд, Яано Краав, Кайдо Кюлаотс и Пеэп Пахв.