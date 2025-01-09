Председатель фракции «Отечество», член Конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер считает, что принимаемых правительством мер для защиты Эстонии от враждебных действий России недостаточно.
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Нужно полностью закрыть границу с Россией для защиты от диверсий, уверен лидер фракции партии «Отечество»
«Это сознательные гибридные атаки России и проверка границ дозволенного. Ответ демократического мира не должен быть слабым, так как это лишь подталкивает агрессора к новым шагам», - заявил Rus.Postimees Хелир-Валдор Сеэдер, комментируя действия Эстонии после очередной диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря, когда 25 декабря 2024 года якорем танкера «теневого флота» РФ был разрушен электрический кабель Estlink 2.