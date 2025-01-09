Нужно полностью закрыть границу с Россией для защиты от диверсий, уверен лидер фракции партии «Отечество»

​«Это сознательные гибридные атаки России и проверка границ дозволенного. Ответ демократического мира не должен быть слабым, так как это лишь подталкивает агрессора к новым шагам», - заявил Rus.Postimees Хелир-Валдор Сеэдер, комментируя действия Эстонии после очередной диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря, когда 25 декабря 2024 года якорем танкера «теневого флота» РФ был разрушен электрический кабель Estlink 2.

«У Эстонии есть несколько политических и практических мер, которые мы можем предпринять для укрепления нашей безопасности, включая внутреннюю. Первая из них уже находится на рассмотрении Рийгикогу - изменение Конституции, которое лишает граждан России права голоса на местных выборах. "Отечество" продолжает работать над тем, чтобы лишить права голоса также лиц без гражданства», - уточнил Хелир-Валдор Сеэдер.