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Эстония рассматривает возможность использования гражданских судов для защиты морской инфраструктуры

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Государство заказывает новое многоцелевое рабочее судно. На фото многоцелевое судно государственного флота EVA-316.
Государство заказывает новое многоцелевое рабочее судно. На фото многоцелевое судно государственного флота EVA-316. Фото: Eero Vabamägi

Правительство сегодня обсудило, как государственный флот и другие суда, принадлежащие Министерству климата, могут помочь в защите подводной инфраструктуры.

«Разрушение подводной инфраструктуры создает потребность в дальнейшем усилении внутреннего гражданского и военного сотрудничества, которое уже сейчас находится на очень хорошем уровне. У нас есть специализированные суда, которые могут быть использованы и для государственных оборонных целей», - сказал министр инфраструктуры Владимир Свет. По его мнению, крайне важно в кризисных ситуациях и в условиях гибридных атак эффективно использовать все ресурсы государства.

В государственном флоте имеется несколько сотен судов, которые могут поддерживать различные морские операции. Особенно важны суда, способные действовать в самых тяжелых погодных условиях. Помимо погодной устойчивости судов, ключевым фактором является также ледовый класс, достаточные размеры для проведения операций с вертолетами и возможность запускать подводные роботы, буйки и различные дроны.

Министерство климата совместно с соответствующими органами также оценивает угрозы безопасности портов и судов. Поскольку через порты и с помощью судов проходит большинство импортных и экспортных товаров Эстонии, их безопасность критически важна. «Это обычная практика, когда угрозы оцениваются и обновляются регулярно, чтобы обеспечить готовность и выявить возможные риски», - пояснил Свет. Министр подтвердил, что для пассажиров судов на данный момент изменений или неудобств не возникнет.

Кроме того, различные органы власти планируют улучшить сотрудничество, проводя совместные учения и моделируя операции. При необходимости к этому будут привлекаться также предприятия морской отрасли.

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