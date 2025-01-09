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Кая Каллас: Европейский союз возглавит помощь Украине, если США этого не сделают (3)

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: DW: John Thys/AFP/Getty Images

В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выразила надежду, что США продолжат поддерживать Украину после вступления в должность нового президента Дональда Трампа. Однако она заверила, что в случае отказа США Европейский союз готов взять на себя лидерство в этом вопросе.

«Я уверена, что все члены ЕС, а также Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать Украину», - заявила Каллас на встрече стран, поддерживающих Украину, которая прошла на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Она также подчеркнула: «Европейский союз готов взять на себя руководство, если Соединенные Штаты не захотят этого делать».

В разговоре с журналистами Каллас отметила, что не хочет спекулировать на тему будущих действий США. Она подчеркнула важность американских интересов в Европе, добавив: «Для Америки важно не допустить, чтобы Россия стала сильнейшей силой в мире».

«Я уверена, что, когда новое руководство вступит в должность, они тоже увидят более широкую картину», - сказала она, имея в виду инаугурацию Трампа 20 января.

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