«Я уверена, что все члены ЕС, а также Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать Украину», - заявила Каллас на встрече стран, поддерживающих Украину, которая прошла на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Она также подчеркнула: «Европейский союз готов взять на себя руководство, если Соединенные Штаты не захотят этого делать».

В разговоре с журналистами Каллас отметила, что не хочет спекулировать на тему будущих действий США. Она подчеркнула важность американских интересов в Европе, добавив: «Для Америки важно не допустить, чтобы Россия стала сильнейшей силой в мире».

«Я уверена, что, когда новое руководство вступит в должность, они тоже увидят более широкую картину», - сказала она, имея в виду инаугурацию Трампа 20 января.