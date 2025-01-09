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Финны предупреждают: повреждение Estlink 2 может вызвать перебои в электроснабжении именно в этот период

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EstLink 2.
EstLink 2. Фото: Elering

Финский государственный оператор сети Fingrid предупреждает, что повреждение электрического кабеля Estlink 2 может вызвать перебои в электроснабжении в условиях холодной и безветренной зимней погоды, сообщает Yle.

По мнению Fingrid, в обычные зимние дни электроснабжение обычно достаточно стабильное, если электростанции и линии передачи работают нормально, но в очень холодные и безветренные дни электроэнергии может не хватить.

Руководитель по системному управлению Fingrid Туомас Раухала отметил, что в таких условиях особенно важна гибкость потребления - то есть люди и компании должны быть готовы уменьшить потребление электричества при необходимости.

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