Финский государственный оператор сети Fingrid предупреждает, что повреждение электрического кабеля Estlink 2 может вызвать перебои в электроснабжении в условиях холодной и безветренной зимней погоды, сообщает Yle.
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Финны предупреждают: повреждение Estlink 2 может вызвать перебои в электроснабжении именно в этот период
По мнению Fingrid, в обычные зимние дни электроснабжение обычно достаточно стабильное, если электростанции и линии передачи работают нормально, но в очень холодные и безветренные дни электроэнергии может не хватить.