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МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Мы, члены EKRE, единственные, кто понимает, как работает экономика

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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

В Эстонии ничего не изменится к лучшему, пока к власти не вернется EKRE. Мы единственные, кто понимает, как работает экономика и как управлять государственными финансами, пишет Мартин Хельме, председатель EKRE и член финансового комитета Рийгикогу.

Когда мы были в правительстве и разразился глобальный кризис из-за коронавируса (который оказался скорее кризисом экономики и свободы, чем кризисом здоровья!), мы быстро разработали план по поддержке экономики.

Он предусматривал предоставление грантов, займов и гарантий, чтобы удержать наши предприятия на плаву в ситуации, когда вся мировая экономика практически остановилась на несколько кварталов. Всего было выделено 850 миллионов, которые многократно умножились на сумму гарантий.

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