МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Мы, члены EKRE, единственные, кто понимает, как работает экономика

Когда мы были в правительстве и разразился глобальный кризис из-за коронавируса (который оказался скорее кризисом экономики и свободы, чем кризисом здоровья!), мы быстро разработали план по поддержке экономики.

Он предусматривал предоставление грантов, займов и гарантий, чтобы удержать наши предприятия на плаву в ситуации, когда вся мировая экономика практически остановилась на несколько кварталов. Всего было выделено 850 миллионов, которые многократно умножились на сумму гарантий.