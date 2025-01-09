В Эстонии ничего не изменится к лучшему, пока к власти не вернется EKRE. Мы единственные, кто понимает, как работает экономика и как управлять государственными финансами, пишет Мартин Хельме, председатель EKRE и член финансового комитета Рийгикогу.
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МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Мы, члены EKRE, единственные, кто понимает, как работает экономика
Когда мы были в правительстве и разразился глобальный кризис из-за коронавируса (который оказался скорее кризисом экономики и свободы, чем кризисом здоровья!), мы быстро разработали план по поддержке экономики.