В Румынии пройдут повторные президентские выборы

Три партии коалиционного правительства также подтвердили первоначальный план поддерживать единого кандидата, им станет Крин Антонеску, заявила Национал-либеральная партия. Тем самым коалиция в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии стремится не допустить победы кандидата крайне правых.

Пока не известно, останется ли кандидатом ультраправых сил Кэлин Джорджеску. Его участие в выборах будет зависеть от решения Конституционного суда, который может его дисквалифицировать в связи с обвинениями в незаконном финансировании избирательной компании, отмечает Politico.

Результаты президентских выборов в Румынии аннулированы

В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего в ноябре первого тура президентских выборов, на которых ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур.

Премьер Румынии, социал-демократ Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони.

Решение об отмене результатов принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с «манипулированными» инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.