Сюрприз от SEB: клиенту увеличили плату за обслуживание в 23 раза

Эстонка, живущая и работающая в Великобритании, была клиентом SEB на протяжении многих лет. До этого она платила за обслуживание счета 30 центов в месяц. Закрывать счет в Эстонии она не планировала, поскольку время от времени оплачивала счета в Эстонии, например, услуги мобильного оператора. Она также использовала Mobile-ID и Smart-ID.

«Если бы я не попыталась оплатить счет, то даже не узнала бы, что мой счет в минусе», - рассказала клиентка банка, которая не отслеживает состояние счета регулярно, так как не видит в этом необходимости. SEB снял с ее счета 70 евро за десять месяцев. После долгого изучения информации на сайте банка клиентка заподозрила, что причиной высокой платы является то, что она живет в Великобритании. Весной она честно обновила свои данные в анкете, как того требовал банк, но о дополнительных расходах SEB не сообщил.