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Сюрприз от SEB: клиенту увеличили плату за обслуживание в 23 раза

Перевод: Каролина Вертяева
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Офис SEB банка. Фото иллюстративное.
Офис SEB банка. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Клиент SEB, проживающий за границей, был сильно удивлен, когда во время рождественского визита в Эстонию узнал, что его счет ушел в минус. Причиной стало то, что банк внезапно, без предупреждения, начал взимать ежемесячную плату за обслуживание, которая оказалась в 23 раза выше прежней.

Эстонка, живущая и работающая в Великобритании, была клиентом SEB на протяжении многих лет. До этого она платила за обслуживание счета 30 центов в месяц. Закрывать счет в Эстонии она не планировала, поскольку время от времени оплачивала счета в Эстонии, например, услуги мобильного оператора. Она также использовала Mobile-ID и Smart-ID.

«Если бы я не попыталась оплатить счет, то даже не узнала бы, что мой счет в минусе», - рассказала клиентка банка, которая не отслеживает состояние счета регулярно, так как не видит в этом необходимости. SEB снял с ее счета 70 евро за десять месяцев. После долгого изучения информации на сайте банка клиентка заподозрила, что причиной высокой платы является то, что она живет в Великобритании. Весной она честно обновила свои данные в анкете, как того требовал банк, но о дополнительных расходах SEB не сообщил.

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