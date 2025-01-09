В начале года около 2000 человек обратились к врачам из-за вирусных инфекций

Лабораторно было подтверждено 119 случаев заболевания гриппом: у 100 человек выявлен вирус гриппа типа A, а у 19 - вирус типа B.

В больницы с гриппом доставлены 25 человек. По уточненным данным, за последние три недели госпитализации потребовали 67 человек, из которых около 50% составили люди в возрасте 65 лет и старше.

Доля гриппозных вирусов постепенно растет, их распространение становится более широким, а число госпитализаций увеличивается в среднем на 25% каждую неделю. В настоящее время угрозы перегрузки системы здравоохранения нет.

За неделю коронавирусом заразились 774 человека. Среди госпитализированных с тяжелым течением болезни 85% составили люди старше 60 лет. По данным больниц, с коронавирусом в больницы поступили 78 человек, у которых коронавирус был основным или сопутствующим заболеванием. Из них 34 человека (43%) страдали тяжелой формой COVID-19, а 29 человек (85%) были старше 60 лет. От коронавируса умер один человек в возрасте старше 60 лет.

Общая тенденция заболеваемости коронавирусом остается стабильной, несмотря на небольшие колебания, однако снижение случаев остановилось. В большинстве возрастных групп наблюдается рост заболеваемости. Значительное увеличение заболеваемости отмечено среди людей в возрасте 70–74 лет и 40–44 лет.

В первую неделю года к врачам из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей обратилось 1960 человек, из которых 29% составляли дети до 14 лет. Средний уровень заболеваемости составил 138,11 на 100 000 человек.